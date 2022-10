’Hoe weet je zo zeker dat je man niet op de hoogte is van jouw affaire?’

„Wat ik mezelf altijd afvraag bij verhalen over vreemdgaan: waarom zijn er zoveel vrouwen die een minnaar hebben? Zijn vrouwen die er een minnaar op nahouden er dan zó trots op dat ze hun verhaal willen vertellen? Ik zou me de ogen uit mijn kop schamen als ik mijn man dit zou flikken.

Vragen, vragen, vragen

Waarom verdedigen deze vrouwen zichzelf altijd en praten ze hun daden goed? ‘Door mijn minnaar ben ik vrolijker en heeft het ons seksleven zelfs verbeterd’. Hoezo zou vreemdgaan je seksleven verbeteren? Is het met je eigen man en zonder minnaar niet fijn genoeg?

‘Mijn geheimpje heeft geen nadelige gevolgen voor mijn man.’ Hoe weet je dat eigenlijk? Je gaat er gemakshalve maar vanuit dat het geen gevolgen heeft voor je man. In mijn ogen ben je gewoon te laf om het te vertellen, waardoor je ook kunt niet weten of het nadelige gevolgen heeft voor jouw man.

‘Ik wil mijn man helemaal niet kwijt want hij is zo grappig, intelligent, fit en aantrekkelijk.’ Blijkbaar niet aantrekkelijk, grappig, intelligent en fit genoeg, want je hebt er blijkbaar nog een minnaar bij nodig om dit over je eigen man te kunnen zeggen.

De makkelijke weg

Ik vraag me ook af hoe je zo zeker weet dat jouw man niet op de hoogte is van jouw affaire? Ga je er niet te makkelijk vanuit dat jouw man het niet weet? Dat is wel het makkelijkst voor jou toch? Ik vind het vooral egoïstisch om alleen maar aan jouw eigen welzijn te denken. Waarom biecht je het niet op aan jouw man? Ik vind dat laf.

Doen, in het geval van dit verhaal in Vrouw, die twee keer per jaar fysiek contact er echt zo toe dat je jouw man daarmee al zo lang kunt belazeren? Of appen/bellen jij en jouw minnaar tussentijds nog sexy verhaaltjes naar elkaar en zoek je daarna jouw eigen man op tussen de lakens? Dat zou echt oneerlijk!

Denk eens aan jouw man. Draai het allemaal eens om en denk jezelf eens in dat niet jij een minnaar, maar jouw man een minnares heeft. Wat zou jij daarvan vinden? Wat zou jij doen als je daarachter zou komen? Ik kan me zo voorstellen dat de vrouw dan ineens het slachtoffer is van haar overspelige man.

Stop!

Ik zou al die vrouwen die dit doen willen vragen te stoppen met wroeten in andermans huwelijk. Kijk eens naar jezelf en los het probleem bij jezelf of in je eigen huwelijk op voordat je andermans huwelijk verpest!”

