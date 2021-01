De auto van Gradeke (49) brandde af: Ik weet zeker dat het geen ongeluk was

„Om drie uur ‘s nachts werd ik wakker gebeld door de politie. Er gaat dan van alles door je hoofd! We waren op dat moment in Valkenburg in een huisje, omdat mijn hondje ontzettend angstig is voor vuurwerk en ik er geen vertrouwen in had dat het vuurwerkverbod zou worden nageleefd. Ik kon dus niet eens zelf gaan kijken, maar op internet zag ik mijn eigen, trouwe autootje waar ik twaalf jaar lang zo goed voor heb gezorgd afbranden op foto’s en filmpjes van omstanders. Ik voelde me zo machteloos!”

Sentimentele waarde

„Voor mij was mijn autootje niet zomaar een stuk blik, ik heb er twaalf jaar geleden heel lang voor gespaard. Uiteindelijk heb ik het kunnen kopen met het geld dat ik van mijn moeder had geërfd, het had dus ook een enorme sentimentele waarde voor me. Waarom moest hij afgebrand worden? Ik snap er niets van. Op mijn passagiersstoel lag ook nog een grote baksteen, dus ik weet zeker dat het niet om een ongeluk ging.”

„De WA-verzekering die ik op mijn auto had, dekt de schade niet. Eenmaal thuis heb ik daarom een stukje tekst getikt en ben ik gaan flyeren in de buurt, in de hoop dat getuigen zich zouden melden. Maar mijn dochter van 23 zei: ‘Mam, je moet dit op Facebook zetten, dan heb je een veel groter bereik.’ Een vriendin van haar heeft vervolgens een inzamelingsactie op touw gezet, zo lief! En ook de reacties van mensen uit Zeist waren hartverwarmend. Van de bloemist kreeg ik een bosje bloemen en van de garagehouder een tegoedbon voor een gratis onderhoudsbeurt als ik ooit een nieuwe auto heb.”

„Ik had mijn auto net nog een preventieve beurt van 220 euro gegeven, zodat ik zeker wist dat ik goed naar mijn werk kon komen, ik werk namelijk onregelmatige diensten in de zorg. Gelukkig kan ik tijdelijk de auto van mijn dochter lenen die nu thuiswerkt. Ook de steunende woorden die binnenstromen doen me veel, anders had ik me nu wel ontzettend eenzaam gevoeld.”

Bekogeld

„Gelukkig pakt de politie het serieus op. Dat moet ook wel: de brandweer werd bekogeld en kon de straat niet in om het vuur te doven... vreselijk! Maar wat ik wél vreemd vind, is dat de gemeente Zeist op zijn Facebookpagina een bericht heeft gezet op 1 januari, waarin iedereen een vrolijk 2021 werd gewenst en waarin werd geschreven dat de nacht voorspoedig was verlopen. Toen stond ik wel even met mijn ogen te knipperen..”