’Vrouwenquotum garantie voor ongelukken’

Meer vrouwen in de top te krijgen, ging tot dusver ’te langzaam’, aldus D66 en CDA. Het kabinet steunde daarom het voorstel van de Sociaal-Economische Raad (SER) om de Nederlandse raden van commissarissen voor minimaal 30 procent uit vrouwelijke bestuurders te laten bestaan. Deze aanpak heeft zich in Duitsland al ’met succes’ bewezen.

Diversiteit

Minister Ingrid van Engelshoven liet via Twitter weten erg verheugd te zijn: „We schrijven geschiedenis. We doorbreken het old boy netwerk en zetten een grote stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven.”

Dieptesport

Niet iedereen is het daarmee eens. Marianne Zwagerman via Twitter: „Het is een garantie voor ongelukken als je alleen een vrouwenquotum aan de top wilt. Zonder breedtesport geen topsport. Als je laat gebeuren dat maar zo weinig vrouwen in dit land hun uren willen maken, kweek je niet genoeg talent voor de top.”

Ondermijning

Kim Boon via hetzelfde medium: „Vanaf nu is het voor elke vrouw altijd de vraag of ze is aangenomen om haar kwaliteiten of om haar geslacht. Vreselijke ondermijning voor vrouwen die écht iets kunnen. Bedankt..”

Geschiktheid

