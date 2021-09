Mariëlle moet huurtoeslag terugbetalen: ’Waarom kreeg ik nooit het vak ’omgaan met geld’ op school?

Of nou, ’heb moeten’… ik ben er nog steeds mee bezig. In de anderhalf jaar waarin het fout is gegaan, werkte ik als freelancer en verschilden mijn maandelijkse inkomsten nogal. Omdat ik zelf vrij weinig snap van het hele financiële gebeuren en niet zat te wachten op een onaangename verrassing, had ik een boekhouder in de arm genomen.

Tevergeefs, want vorig jaar lag er dus een dikke rekening op de mat. Ik knik bevestigend en weet er nog net een lachje uit te persen. Ja, ik heb ervan geleerd. Dit zal me niet nog een keer gebeuren. Maar deze les is wel écht heel zuur.

Zelf dokken

Safe to say dat afgelopen tijd niet de meest vruchtbare is geweest, financieel gezien. Het begon leuk: ik verhuisde naar een leuk appartementje en kocht voor het eerst in mijn leven een ’grote mensen-huisraad’. Niet duur, maar ook geen bij elkaar geraapt zooitje zoals tijdens mijn studie. Daarnaast: hier had ik voor gespaard.

Vervolgens ging het bergafwaarts. Eerst werd de bumper van mijn auto gereden terwijl ie netjes in een parkeervak stond. Mijn verzekering covert schade door toedoen van anderen, dus ik dacht dat ik de boel netjes had dichtgetimmerd. Het was mijn eerste autoverzekering, wist ik veel dat mijn hele plan in het water zou vallen bij een ’onbekende tegenpartij’.

Degene die ruzie had met mijn bumper had geen briefje achtergelaten. Getuigen waren er ook niet en een camera hing er wel, maar nét niet op de goede plaats. Klote. Ik besloot het te proberen bij het waarborgfonds, maar aan de belachelijke eisen die daar werden gesteld, kon ik ook niet voldoen. Zelf dokken dus.

Duur grapje

Vervolgens vielen die twee gezellige brieven van de belastingdienst op de mat en een paar maanden terug was het weer raak - ik begin te denken dat er een vloek op m’n auto rust. Het had flink geregend en ik reed door een flauwe bocht op een tweebaans snelweg. De auto voor me op de linkerbaan, ik rechts.

Toen de bestuurder in de auto voor me stuurde naar de rechterbaan trapte ik lichtjes op mijn rem, omdat ik er in verband met het weer niet te dicht op wilde zitten. Slechte beslissing, want opeens voelde het alsof ik op ijs reed en spinde ik met tachtig kilometer per uur de vangrail in.

Op het moment dat ik de ’m raakte, dacht ik eerlijk gezegd niet eens aan mijn veiligheid. Het eerste wat door mijn hoofd schoot, was: ’Oh nee, oh god… hoeveel gaat dit kosten?’ Terwijl ik seconden later met trillende handjes de schade opnam, had ik al snel door dat dit een duur grapje ging worden.

Hard werken

Laatst las ik een artikel over een onderzoek waaruit naar voren kwam dat het 40% van de Nederlandse jongeren - hoor ik daar nog bij? - regelmatig niet lukt om rond te komen en dat 31% het maar met moeite redt.

Vervolgens deed ik wat je eigenlijk nooit zou moeten doen: ik keek bij de reacties. Het waren er een hoop. Op een enkele positieve na was het vooral veel van hetzelfde. ’Moeten ze maar niet zo luxe leven’, ’Ze zijn gewoon verwend’ en mijn persoonlijke favoriet: ’Vroeger werkten we hard. De jeugd van tegenwoordig weet niet wat dat is’.

Als ik om me heen kijk, zie ik iedereen namelijk echt keihard werken. Zo hard zelfs, dat er nauwelijks tijd is voor andere dingen. Niet gek ook, want je ontkomt er bijna niet aan.

Geldzaken

Huren is - zeker als je niet in aanmerking komt voor sociale huur - rete duur en kopen gaat in veel gevallen niet. Zeker niet als je alleenstaand bent. Gas, water en licht wordt er niet goedkoper op, verzekeringen moeten betaald worden en helaas zijn boodschappen en sporten ook niet gratis. En het hoeft heus niet ieder jaar, maar af en toe wil je er ook nog weleens even tussenuit.

Daar komt bij dat zaken die met geld te maken hebben, niet bijster simpel worden gemaakt. Voor alles moet je bij een andere site of instantie zijn en als je iets fout doet, heb je voor je het weet een dikke boete te pakken.

Extra vak

Dus om nog even terug te komen op mijn cursus. Ja, ik heb ervan geleerd. Maar waarom zorgen we er niet voor dat we dit soort dingen eerder leren? Eigenlijk zou er een extra vak moeten zijn op de middelbare school.

Dat er naast aardrijkskunde, kunst en Franse les ’dingen waaraan je wél iets hebt’ op het rooster staat. Dan kunnen we het daar onder andere hebben over hoe een belastingaangifte werkt, waar je op moet letten bij het aangaan van een verzekering en hoe het precies zit met toeslagen.

Want heel eerlijk… aan een les ’real life’ hebben we waarschijnlijk meer dan aan een wekenlang programma over hoe je een baguette bestelt op een Franse camping.