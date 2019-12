Polyamorie Files 91: Ella brengt Jeff terug naar Jackie

Het is inmiddels middenin de nacht als ik Jackies straat weer in rijd. Binnen zijn alle lichten uit. Ik heb niks meer gehoord van Jackie of Jeff en ik heb ook geen idee of ze nu binnen zijn of niet. Zo stil als ik kan, stap ik uit en open de achterbak. De twee zware koffers til ik eruit en ik sluip naar de voordeur om ze daar neer te zetten. Ik blijf even kijken naar de koffers bij de voordeur en draai me dan stilletjes om. Als ik weer naar mijn auto loop, spring ik bijna in de lucht als ik opeens een bekende stem hoor in het donker.

Kopje thee

„Zo. Is hij nu dan eindelijk te ver gegaan?” Aan de overkant van de straat staat Marvin met zijn armen over elkaar naar me te kijken. Ik vraag me af waarom hij zo laat nog wakker is. „Weet jij of ze thuis zijn? Ik kan die koffers toch wel laten staan zo?” Ik loop naar de overkant. „Kan het je wat schelen dan? Ik denk dat je ze prima kunt laten staan, niemand komt hier normaal gesproken langs op dit tijdstip. Wil je even een kopje thee? Je ziet er moe uit.”

Ik knik langzaam en zeg verder niets als ik achter Marvin aan bij hem naar binnen loop. „Ze zijn niet thuis trouwens, ze zijn met de auto van de man van Mikkie of zo naar de eerste hulp gereden voor de neus van Jeff.” Ik knik weer en zeg nog steeds niets. Marvin begint een beetje te lachen. „Ja sorry, ik had hem best hard geraakt, maar ik schrok zo van die knal die hij mij gaf, dat ik meteen uithaalde.” „Het geeft niet, hij zal het wel verdiend hebben, het maakt mij niet meer uit.”

Open huwelijk

Een hele tijd zitten Marvin en ik daarna tegenover elkaar aan zijn keukentafel terwijl ik wacht tot mijn thee enigszins is afgekoeld. „Heb je die ene vriendin nog?” Marvin knikt en ik knik terug. „En jij Ella? Hoe zit het met jouw liefdesleven? Die koffers heb je niet voor niets daar neergezet.” Ik neem een slok van de thee die nog te heet is en besluit Marvin alles te vertellen. Tegen de tijd dat ik klaar ben met mijn monoloog, is de thee inmiddels zo goed als ijsthee.

„En daarom staan die koffers nu daar”, besluit ik, terwijl ik naar de overkant wijs. „Ik heb het geprobeerd, maar het werkt gewoon niet meer tussen Jeff en mij. We begrijpen elkaar niet meer. Ik wil best wat experimenteren met een open huwelijk, of meerdere partners, maar niet met hem, want hij vertrouwt mij niet.” Een diepe zucht komt vanuit mijn tenen. „En ik vertrouw hem niet. Ik wil niet meer.” Na die laatste woorden slaat Marvin zijn armen om me heen. „Je bent sterker dan je denkt, het komt wel goed met jou.”

Zomaar

Niet veel later neem ik afscheid van Marvin en veeg ik mijn tranen af in de auto. De koffers aan de overkant van de straat zijn inmiddels weg en ik zie dat er licht brandt beneden in de gang van Jackie. Snel start ik de auto en rijd terug naar huis. Thuis ligt Sara nog steeds in diepe slaap op de bank. Ik ga naar boven en verstijf als ik opeens een geluid hoor uit onze slaapkamer. Op ons bed zit Jeff met zijn kleren aan en een pleister op zijn neus. Hij staart naar de open, lege kasten.

„Waar zijn mijn kleren?” Hij kijkt me niet aan terwijl hij het vraagt. „Bij Jackie. Kom, ik zal je even naar haar toe brengen, want hier wil ik je niet meer zien.” Verbaasd kijkt hij me nu aan. „Meen je dit? Is het nu voorbij? Zomaar?” Ik zucht en knik. „Niet zomaar Jeff, we hebben lang genoeg aangemodderd. Het is klaar zo. Ga je mee?”

Voor de derde keer die nacht rijd ik de straat van Jackie in. Tijdens de autorit staart Jeff voor zich uit en zegt niks. Als ik stop voor het huis van Jackie, kijkt hij me vragend aan. „Is dit wat je wilt, Ella? Je drijft me letterlijk in de armen van een ander.” Ik zucht weer diep en kijk hem lang aan. „Dit is nooit wat ik gewild heb Jeff, maar je hebt me zoveel pijn gedaan de afgelopen tijd, ik wil echt niet meer. Stap nu maar uit.”

