’Als hij niet vóór kerst zijn vrouw verlaat, is het over’

„Hij zat aan het tafeltje naast ons en toevallig kruisten onze blikken elkaar. De twinkeling in zijn ogen bezorgde me meteen weke knieën. Toen mijn vriendin en ik later met hem en zijn vrienden aan de praat raakten, kon ik mijn ogen niet van hem af houden. Fout, want thuis wachtte de man met wie ik net was gaan samenwonen. Dat we aan het einde van de avond stonden te zoenen als een stel pubers, was dan ook niet gepland. Maar het was onvermijdelijk.”

Affaire

„In de weken erna zagen we elkaar zo vaak als we konden, we vreeën de pannen van het dak. Heus, ik was gek op mijn vriend, maar wat ik voelde voor deze man was zoveel sterker. Ik kon het niet negeren. Dus biechtte ik mijn affaire op en maakte een einde aan mijn relatie.

Mijn minnaar beloofde hetzelfde te doen. Hij was twaalf jaar getrouwd en had twee kinderen met zijn vrouw, maar hij was al lang niet meer gelukkig met haar. Ik was alles waar hij naar verlangde, zei hij. Maar ik moest hem wel wat tijd geven, want dit was niet het goede moment om het thuis te vertellen. Het was bijna Pasen en dan zouden ze met de familie naar een vakantiepark gaan. Hij wilde geen bom onder dat gezellige uitje leggen. Toen hij daarna bij mij langskwam, wilde hij vrijen. Maar ik dacht: nee, als je verder wil met mij, moet je eerst een keus maken. Ik wilde van hem horen wanneer hij een einde aan zijn huwelijk zou maken. Hij beloofde me al zijn moed te verzamelen, maar kon ik hem nog íets meer tijd geven..?”

Schuldig

„Nee, dat kon ik niet, maar ik deed het toch. Maar het knaagde. Op straat zag ik overal verliefde stelletjes lopen. Dat wilde ik ook! Ik wilde niet langer stiekem doen, ik wilde hand in hand met hem kunnen lopen. Hij bezwoer me dat hij ook niets liever wilde. Hij wilde alleen nog met z’n gezin op zomervakantie, want die was al in januari geboekt. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om dat voor zijn kinderen te verpesten. Ik wilde dat ook niet. Voelde me al schuldig genoeg.

Die drie weken zonder hem waren hels en ik telde de dagen af totdat hij weer terug was, want dan zou eindelijk ons leven samen beginnen. Maar toen hij eenmaal weer in mijn armen lag, vertelde hij me dat zijn schoonmoeder een hartinfarct had gehad en dat zijn vrouw er kapot van was. Wat voor man zou hij zijn als hij het nu zou vertellen? Haar leven lag al zo overhoop.”

Gouden bergen

„Na deze zoveelste afwijzing heb ik dagen huilend in bed gelegen. Ik besloot dat ik genoeg geduld had gehad: ik zou hem dumpen en alleen verder gaan. Dit deed mij zoveel verdriet en ik verdiende iemand die echt voor mij ging. Zijn vrouw trouwens ook. Opnieuw beloofde hij mij gouden bergen... En ik ging weer voor de bijl.

Dat is nu een paar maanden geleden. Of er iets is veranderd? Nee. Hij kruipt nog gewoon elke avond naast zijn vrouw in bed en ik moet het doen met stiekeme telefoontjes en vrijpartijen in verloren uurtjes. Nu heb ik hem écht een ultimatum gesteld: als hij niet voor de kerst weg is bij zijn vrouw, is het over tussen ons. Hij smeekte me dit niet van hem te vragen, maar wat moet ik dan? Eeuwig in mijn eentje bij de kerstboom zitten? Ik heb nog niks van hem gehoord...”

