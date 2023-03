Stem jij op een vrouw? ’Altijd, behalve als een mannelijke kandidaat beter is’

Premium Het beste van De Telegraaf

Conny Eeman. Ⓒ Richard Mouw

Het aantal vrouwen in de politiek begint toe te nemen, maar volledige gelijkheid is nog steeds ver weg. Sommige mensen zien de kans om te stemmen, zoals vandaag voor de Provinciale Staten en waterschappen, als dé mogelijkheid daar verandering in te brengen. We vroegen een aantal vrouwelijke kiezers waar zij op letten in het stemhokje.