Niet-gevaccineerden weigeren voor evenementen?

Een kwart van de Nederlanders wil zich niet laten inenten tegen corona, blijkt uit een enquête van DVJ Insights in opdracht van EditieNL. Daarom denkt de VNPF na over een vaccinatieplicht voor bezoekers van een festival of concert. Directeur Berend Schans beaamt dat het een lastige discussie is, maar vindt niet dat we die daarom uit de weg moeten gaan.

Daarentegen wil Jolanda Jansen, directeur van het evenementencomplex Ahoy, inzetten op sneltesten. Een vaccinatiebewijs zou dan eventueel een aanvulling kunnen zijn. „We zullen vaccineren nooit verplicht stellen, dat mag in Nederland ook helemaal niet”, laat zij weten aan het AD.

Praat mee

Wat vind jij? Zou jij het terecht vinden als je niet naar een festival/concert en het buitenland mag zonder coronavaccinatie? Of vind je dat een schending van de keuzevrijheid? Praat mee op onze Facebook-pagina!