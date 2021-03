Zou jij je 16-jarige dochter 2 jaar in het buitenland laten studeren?

Alexia is nu 15 jaar oud, maar tegen de tijd dat ze naar Wales afreist is ze net 16. Alexia is niet de enige royal die naar Wales gaat. Recent werd bekend dat de Spaanse prinses Leonor (15) ook naar het United World College of the Atlantic in Wales gaat. Alexia zit nu nog in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In Wales voltooit ze haar middelbare schoolcarrière.

Haar vader koning Willem-Alexander zat zelf van 1983 tot 1985 op het UMC in Wales. „De kans om te leven in een groep van 350 jongeren van mijn eigen leeftijd van 65 verschillende nationaliteiten, met totaal verschillende achtergronden, was uniek”, zei koning Willem-Alexander ooit in een toespraak. Daarnaast gaf de koning destijds aan dat het zijn eigen keuze is geweest om naar Wales te gaan. „Kijk, ik vond mezelf niet lastig en mijn ouders vinden zichzelf niet lastig, maar elkaar vonden we wel lastig.”

Wat de beweegredenen zijn van Alexia om naar het United World College of the Atlantic in Wales te gaan, weten we niet.

Heftig

Bij VROUWs columniste Miriam Mars ging het al niet in de koude kleren zitten toen haar volwassen dochter naar Dubai verhuisde, laat staan hoe het kan zijn als je minderjarige dochter in het buitenland gaat studeren.

