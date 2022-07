Is verbod op in badkleding over straat lopen terecht?

In je bikini of zwembroek over straat na een heerlijke stranddag is er niet meer bij in het Italiaanse Sorrento. Hoe verleidelijk het misschien ook is om je badkleding te laten drogen tijdens een wandeling door de stad, de boete van 500 euro brengt je wellicht op andere gedachten.

Ongemakkelijk

Het verbod is ingesteld door de burgemeester omdat de lokale bevolking zich niet prettig zou voelen bij mensen die in bikini of met ontbloot bovenlijf over straat paraderen. Ze zouden er een ongemakkelijk gevoel van krijgen. De burgemeester wil wel benadrukken dat het verbod niet geldt op het strand, bij strandclubs of bij zwembaden.

Fatsoen?

De reacties op het bikiniverbod zijn wisselend. Op Twitter vindt iemand dat het ‘een kwestie van fatsoen’ is om niet in badkleding over straat te gaan.

Toch is niet iedereen het eens met het verbod en klinken er op Facebook ook andere geluiden. Zo vindt Daphne het een vorm van verpreutsing: „Wat worden we toch preuts zeg. Eng hoor, lijven.”

