Lieve Sabine, mijn vrouw (63) wil geen seks meer met me. We zijn inmiddels 41 jaar getrouwd en hebben twee dochters. Het eerste kleinkind is onderweg en ons huwelijk is eigenlijk al die jaren prima geweest. Ik (65) werk op een groot assurantiekantoor en mijn vrouw is, nadat de kinderen uit huis gingen, in een groot warenhuis gaan werken. Nog twee jaar en ik ga met pensioen en dan hoop ik me volledig te kunnen storten op het opa-zijn en mijn grote hobby: vissen. Ik ging voor corona en alle regels, altijd op donderdag met mijn maten biljarten en een biertje drinken. Ook spraken mijn vrouw en ik geregeld met een groep vrienden af om samen te eten of te borrelen. Doordat die dingen allemaal weggevallen zijn nu, merk ik dat het wat stroever tussen ons loopt. Daarbij komt dat eigenlijk alle intimiteit weggevallen is. Seks was altijd fijn voor mij, maar de laatste jaren, als ik eerlijk ben eigenlijk al vijftien jaar, doen we het amper. Maar we zijn ook nooit heel aanhalig geweest. Op een of andere manier leek het nooit zo belangrijk. Maar nu we het helemaal nooit meer doen en mijn vrouw ook aangegeven heeft dat het voor haar ook niet meer zo nodig hoeft, mis ik het wel. Wat moet ik doen? Ze wil niet scheiden want daarvoor houdt ze te veel van me, zegt ze.

Sabine: „De lezeressen die wij op VROUW Facebook naar advies vroegen zijn er best uitgesproken over. Zo zegt Femke Aertssen bijvoorbeeld dat het ’misschien een idee is om haar wat meer aandacht te geven in bed? Dat doen niet alle mannen en dat is voor de vrouw vaak wel heel belangrijk.’ Ik kan natuurlijk niet in de belevingswereld van jouw vrouw kijken. Maar vaak ligt het gebrek aan zin bij de vrouw wel aan het gebrek aan ’beloning’ in bed. Beleeft zij er helemaal geen plezier aan, omdat ze bijvoorbeeld nooit op de juiste manier seksueel gestimuleerd wordt. Dan kan het uiteindelijk net zo eentonig en saai worden als een kwartiertje rek- en strekoefeningen. Patricia Vis heeft een heel andere mening: „Wauw, waarom zou het aan de man liggen?! Wellicht is het wel een saaie muts die geen zin heeft in een polonaise aan haar lijf. Ik zou zeggen als ze zo graag samen wil blijven... lekker dat deel ergens anders zoeken en anders wegwezen.”

Zou het? Ik denk dat er juist een prachtige uitdaging zou kunnen liggen in het herontdekken van elkaar. Want je gaf al aan dat het nooit heel spannend of opwindend tussen jullie is geweest. Dat kan ook zo groeien. Maar wat nou als jullie de tijd voor elkaar vrijmaken om uit te vogelen wat nou echt prettig voelt?! Voor jou maar juist ook voor je vrouw. Seksuologe Eveline Stallaart legde het een tijdje terug heel mooi uit in dit artikel. Misschien hebben jullie er wat aan, want het zou toch fijn zijn als zo’n mooi huwelijk van meer dan veertig jaar, bevredigend blijft op alle vlakken! Succes samen!

