Daghoroscoop 16 maart - Sterrenbeeld Schorpioen: Vraag uitleg als iets onduidelijk is!

VANDAAG JARIG

Je begint aan een overgangsperiode waarin pessimisme soms de kop kan opsteken. Besef in donkere tijden dat er altijd licht is aan het eind van de tunnel. Meditatie kan daarbij helpen. Zodra jij beseft dat gevoelens niet meer zijn dan gevoelens en geen realiteit, kan optimisme het overnemen.

STERRENBEELD RAM

Let op hetgeen klein geschreven staat in een contract. Stel een besluit niet langer uit als je weet dat alles in orde is. Jouw intuïtie kan verbazend accuraat zijn. Denk na over hetgeen jij hebt gehoord betreffende iets wat je nauw aan het hart ligt.

STERRENBEELD STIER

Wat je door schade en schande wijzer bent geworden zal meer van pas komen dan jij voor mogelijk houdt. Let op jouw uiterlijk. Financiële zorgen zijn waarschijnlijk niet nodig. Mijd nicotine en cafeïne en tel calorieën

STERRENBEELD TWEELINGEN

Omstandigheden zijn ideaal om je te verdiepen in onduidelijkheden. Wat jij nu te weten komt zal je van pas komen bij het plannen van jouw toekomst. Jouw intuïtie zal je niet in de steek laten. Jij zal je zeker niet vervelen.

STERRENBEELD KREEFT

Schrijfwerk zal geen moeite kosten. Schenk extra aandacht aan details, vooral als jouw werk aan meerderen zal worden voorgelegd. Probeer wat jou privé dwars zit van je af te schrijven. Enige financiële bezorgdheid is momenteel begrijpelijk.

STERRENBEELD LEEUW

Ouders kunnen met lastige kinderen te kampen krijgen. Bedenk iets om ze bezig te houden. Zakenmensen moeten momenteel meer investeren en trachten hun onkosten te beperken. Probeer het, nu winst waarschijnlijk lijkt.

STERRENBEELD MAAGD

Onderhoud het contact met vrienden en neem er de tijd voor om het leven met hen in al zijn facetten door te nemen. Bezielende gesprekken hebben een positief effect op jouw dagelijks bestaan. Houd vandaag rekening met snelle veranderingen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Zakelijk kan het er op lijken dat je bij elke stap voorwaarts er twee achteruit doet. Misschien moet jij je beter voorbereiden. Bemoei je niet met gekonkel op de werkvloer. Lees de kleine lettertjes voor je een contract tekent.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Onderhandelingen die stroef op gang komen kunnen ineens accelereren; blijf alert, dan vind je een mooie doorbraak. Vraag uitleg als iets onduidelijk is. Extra werk kan jouw inkomen verbeteren. Koop iets liefs voor een dierbare.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jouw charme kan je van pas komen bij zakelijke of financiële afspraken. Investeer energie in een studie. Houd er rekening mee dat collega’s niet helemaal eerlijk zijn; luister naar hetgeen ze zeggen maar neem je eigen beslissingen.

STERRENBEELD STEENBOK

Maak weekendplannen, al bestaat de kans dat ze niet kunnen doorgaan. Bespreek een meningsverschil met jouw geliefde als diegene wat stilletjes is. Span je in om iemand te helpen met een gezondheidsprobleem.

STERRENBEELD WATERMAN

Optimisme is gerechtvaardigd, geluk gaat aan jouw zijde. Donkere wolken verdwijnen, recente misverstanden zullen tot het verleden behoren. Als je gezond verstand jouw leven laat bepalen, dan krijg jij weer zin in alles.

STERRENBEELD VISSEN

Maak jouw geest vrij van zorgen, zeker als het er op lijkt dat je meer vragen hebt dan antwoorden krijgt. Een lange wandeling in de natuur kan therapeutisch werken. Een verdenking dat iemand jou dwarsboomt kan nergens op slaan.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.