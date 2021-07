Terug naar het ’oude normaal’: zo raak je niet overprikkeld

Het is misschien een voor de hand liggende tip, maar desalniettemin heel belangrijk: gun jezelf rust. „Wanneer je jezelf weer in de drukte begeeft, kan het stress opleveren. In principe is dat niet erg, want stress is een natuurlijke reactie en je lichaam kan zichzelf snel herstellen. Het is dan echter wel belangrijk dat je daarvoor de tijd neemt”, aldus GZ-psycholoog Najla Edriouch.

„Na fysieke activiteiten gunnen wij onszelf vaak rust, maar na mentale activiteiten schiet het er toch regelmatig bij in. Veel mensen denken dat je van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aan moet staan, maar ook mentaal moet je tot rust komen.”

Bijkomen en opladen

Hoe zorg je dan voor die echte ontspanning? „Neem bewust je rust. Je denkt misschien dat je ontspant van een potje gamen, maar ook dan krijg je veel prikkels binnen. Wanneer je probeert te ontspannen heb je een onderscheid tussen bijkomertjes en energiegevende activiteiten. Van je favoriete serie of een goed boek kun je echt bijkomen, maar van wandelen of yoga laad je juist weer op.”

Hiernaast is het volgens Edriouch belangrijk om gedurende de dag een rustmoment in te plannen. „Na een drukke werkweek neem je jezelf vaak voor om zondag op te laden, maar het is beter om dit al tussendoor te doen. Verlaat even je werkplek en probeer tussendoor genoeg te pauzeren.”

Overprikkeld? Zo herken je het

Volgens Edriouch gaat iedereen anders om met de nieuwe versoepelingen. Zo zijn er mensen die zonder moeite terugkeren naar het oude normaal, maar er zijn ook mensen die de lockdown zullen missen. Wil jij weten of jij snel overprikkeld raakt? Dan is het belangrijk om goed te reflecteren.

„De eerste keer uit, een verjaardag of naar kantoor: probeer het allemaal als experiment te zien en reflecteer. Hoe is het gegaan? Hoe voel ik mij erbij? Moet ik een moment inplannen om bij te komen? Merk je dat het je te veel wordt? Dan is dat heel normaal na het afgelopen jaar.”

Als je dan toch te weinig rust hebt gepakt en overprikkeld bent, is dit snel te herkennen. „Wanneer je bijvoorbeeld moe of geïrriteerd bent en dingen moeilijk kunt onthouden, weet je eigenlijk al dat het te veel is geweest.”

Vergelijk jezelf niet met anderen

Kost het voor jou iets meer tijd om na de lockdown weer om te gaan met alle nieuwe versoepelingen? Ga dan niet aan jezelf twijfelen. „Probeer jezelf niet te vergelijken. Als het voor jou iets meer tijd kost om weer te wennen, kan het ook als falen voelen. Vergeet dan niet dat iedereen anders is. Kijk niet naar je moeder, vriendin of collega, maar kijk echt naar jezelf en je eigen behoeftes.”

„Mensen die überhaupt al last hebben van fear of missing out (FOMO) kunnen hier nog meer moeite mee hebben. Je voelt dan extra druk om onderdeel uit te willen maken van sociale activiteiten. Door de lockdown krijg je een soort now or never-gevoel, omdat sociale activiteiten niet meer vanzelfsprekend zijn. Dit gevoel kan er dan juist weer voor zorgen dat je eerder ja zegt en aan jezelf voorbij gaat. Ook dan is het vooral belangrijk om te reflecteren.”