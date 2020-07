Daghoroscoop 25 juli

VANDAAG JARIG

Neptunus, de planeet van de regeneratie (wedergeboorte) regeert al een paar jaar een deel van uw horoscoop en zal dat blijven doen. Dat betekent onder meer, dat met de jaren, uw seksleven verfijnder wordt, minder primitief. Studenten gaan een gefocust jaar tegemoet met succes tot gevolg.

ZONDAG JARIG

De maan is bepalend voor uw geestelijk leven en zijn sterke aanwezigheid maakt dat u vaak van gedachten en ook van koers verandert. Als u een beetje op uw tellen past en niet te losbollig door het leven gaat wordt het een evenwichtig jaar. Zorg dat u in goede conditie bent/ blijft; dat maakt u weerbaar.

RAM

Hebt u het oog gericht op een ambitieus doel dan zult u indruk kunnen maken op invloedrijke lieden die bereid zijn u bij te staan. Zorg voor het juiste decor als u uw aandacht richt op een romantisch intermezzo, dan wordt uw wens vervuld.

STIER

Iemand kan proberen misbruik te maken van uw goedgeefsheid. Geef niemand die u geld schuldig is het voordeel van de twijfel en zeg diegene zich aan zijn belofte te houden. Als dat een vriend kost, was deze uw vriendschap niet waard.

TWEELINGEN

Pak de picknickmand in en geniet van de natuur met iemand die u lief is. Dat zal een balsem voor uw ziel zijn. Het zal u geen moeite kosten een romantisch intermezzo voor te bereiden. Zorg voor geuren, kleur en mooie muziek.

KREEFT

Luiheid kan uw ergste vijand zijn als u veel plannen of plichten moet vervullen. Als u moet werken zult u ws. weinig presteren tenzij de baas u op uw vingers kijkt. Uw romantisch leven kan echter een hoogtepunt beleven.

LEEUW

De kosmos beloont oprechte harmonie en tevredenheid. U zult in vrede verkeren met de wereld, en uw emoties kunnen beheersen. Er zit niet veel spanning in de atmosfeer, waardoor uw opties voor dit weekend vele kunnen zijn.

MAAGD

Door te geloven in uw eigen vaardigheden kunt u de door uzelf opgelegde hindernissen die uw vooruitgang stagneren, opheffen. Ga wandelen, ontmoet vrienden en kennissen of ga op zoek naar koopjes voor uw garderobe.

WEEGSCHAAL

De noodzaak om er goed uit te zien kan kostbaar zijn maar is van belang voor zowel uw carrière als privéleven. Ga winkelen en gun uzelf een geschenk dat uniek is of adembenemend mooi.

SCHORPIOEN

Bestudeer de vele aspecten van uw karakter en gedrag. Overweeg veranderingen door te voeren als er sprake is van structuren in uw persoonlijkheid die u minder bevallen. Ontspan als u in centrum van de aandacht terechtkomt.

BOOGSCHUTTER

Blijf niet in uw eentje thuis. Hernieuw het contact met een verloren gewaande vriend(in) en geniet van gezellig geroddel aan de telefoon of bij het tuinhek. Ontmoet mensen en zorg dat u erbij bent als het ergens gezellig is.

STEENBOK

Aarzel niet om iemand een gunst te vragen als dat kan helpen om een droom te realiseren. U kunt altijd iets voor de ander terug doen. Sociaal kunt u in contact komen met boeiende mensen die tot uw vriendenkring kunnen gaan behoren.

WATERMAN

U kunt met materiële verleiding te maken krijgen. Ga niet over de top al hebt u wat extra cash achter de hand. Neem iemand mee die u terug kan fluiten als u een kostbare aankoop overweegt die te duur of te opvallend is.

VISSEN

Pas op als u met vrienden uitgaat die u uitdagen iets te ondernemen dat u bang maakt of tegenstaat. Een trip die iets met een hobby te maken heeft zal u inspireren. Reizigers vinden de perfecte bestemming voor een aangename prijs.