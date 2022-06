Met deze professionele make-up tips word je nog knapper!

Geen uitgelopen mascara

Hannah Bennett, senior make-up artist M.A.C. Cosmetics deelt fijne mascara-tips met me. Bijvoorbeeld hoe je bij warm weer, zoals de afgelopen dagen, het uitlopen van je mascara voorkomt.

„Als je last hebt van mascara die rond je ogen uitloopt, kan dat komen door je huidverzorging. Als je veel gezichtscrèmes of olie gebruikt, neem dan na het aanbrengen een wattenstaafje met wat micellair water erop en reinig zachtjes je ooglid tot aan het wenkbrauwbot, en net onder de onderste wimpers voordat je de mascara aanbrengt. Wat ook helpt: het wattenstaafje over je wimperhaartjes rollen om resten van de crèmes te verwijderen die de mascara uiteindelijk afbreken.”

Fixeren

„Heb je van nature een vette huid? Gebruik dan een eye primer om te voorkomen dat het ooglid vet wordt en de mascara uitloopt. Ik raad altijd een neutrale kleur aan (MAC painterly, groundwork, soft ochre en fabstract zijn enkele geweldige huidtinten) die je met je vinger over het ooglid kunt aanbrengen, zodat het ooglid er fris uitziet. Je kunt ze fixeren met een transparante poeder of neutrale oogschaduw voor extra draagtijd.

Nog een tip: een wimperprimer helpt ook om je wimpers een laagje te geven; niet alleen met voedende bestanddelen, maar het creëert ook een perfecte basis voor de mascara om te hechten. Als er dus resten van je huidverzorging op je wimpers achterblijven, fungeert de primer als een barrière daartussen. Ik gebruik altijd de false lash maximiser van MAC als basis, deze brengt wit aan en droogt dan half doorzichtig op.”

Borsteltje

„Als je crèmige concealer direct onder het oog aanbrengt, kun je er een beetje doorschijnend poeder overheen vegen om het gebied te fixeren en uitlopen verder te verminderen. Er zijn veel mogelijkheden voor hydraterende doorschijnende poeders die het gebied niet uitdrogen of fijne lijntjes laten zien.

Hoe je je mascara aanbrengt, kan ook van invloed zijn. Rol het borsteltje altijd van onder je wimpers en niet van boven naar beneden. Dit geeft je niet alleen meer lift en krul, het betekent ook dat er minder product op de bovenkant van de wimpers zit. Als je de juiste maat borsteltje kiest voor je oogvorm en type wimpers, heb je meer controle over het aanbrengen van je mascara.

Voor een mascara die makkelijk schoon te maken is, kies je een mascara met een flexibele formule. MAC stack is de nieuwste variant en bevat een vederlichte wasmix en fyto-gel, waardoor het een romige, dikke textuur heeft waarmee je de hele dag meerdere laagjes over elkaar kunt aanbrengen zonder klonteren.”

Foundation

De Britse beauty-expert Trinny Woodall van het beautymerk Trinny London (o.a. ook van het televisieprogramma What not to wear) was vorige week op bezoek in Nederland en deelde haar tips met mij. Zo vroeg ik me af of het echt nodig is om dagelijks een foundation te dragen, want zelf doe ik dat eigenlijk vrijwel nooit.

Ik gebruik een compact cream Sun 365 van Lancaster met de veelbelovende titel ‘Sunny Glow’ als basis om de huid te egaliseren. Daarna poeder ik het geheel af met terra bronzing poeder van Collistar (Bali Glow) voor een sunkissed, maar wel natuurlijk effect. In de zomermaanden laat ik zelfs de compact cream weg en heb ik aan de bronzing poeder voldoende.

Trinny knikt instemmend: „Dat is prima. Je moet gewoon dagelijks in de spiegel kijken en jezelf afvragen: wat heb ik vandaag nodig voor mijn gezicht? Zie ik er moe uit? Dan grijp je eerst naar de concealer om eventuele blauwe kringen weg te werken. Heb je flink gedronken en zie je er moe of doorleefd uit? Dan kan een foundation geen kwaad om de boel een boost te geven”, aldus de vrouw die zegt dagelijks niet meer dan 5 minuten te besteden aan haar make-up. „Easy does it!”

Masker

Trinny: „Ik heb nu een eigen verzorgingslijn met meerdere crèmes en de De-stress is een serum in diverse tinten. Ook ideaal in plaats van foundation en dit geeft je gezicht direct een boost. Kijk sowieso wat je wens is per dag en werk niet dagelijks volgens hetzelfde beautyritueel. Je draagt toch ook niet elke dag dezelfde kleding of schoenen? Daar wissel je ook mee af, al naar gelang je mood en de locatie waar je naartoe gaat.

En ook heel belangrijk: kies een foundation in je eigen kleur en vooral niet in de kleur die je zelf zou willen hebben, want dan krijg je een soort ‘masker’ en dat oogt onnatuurlijk. Bij pigmentatie voeg je nog extra concealer toe op de plekken waar het nodig is. Ik hou van een niet al te opgemaakt gezicht, want mijn motto is immers: ‘your face, but better’.”

Wenkbrauwen

„Een lipliner lijkt overbodig, maar daarmee kun je juist snel je lippen groter laten lijken,” tipt Trinny. „Niet te stevig aanzetten, want het moet wel natuurlijk lijken. Gebruik een cream als oogschaduw, dat houdt langer en gaat ook minder in de huidplooien zitten, waardoor je minder oud oogt. Een highlighter op de oogleden aan de buitenkant om te liften is trouwens ook een prima truc.

Voor blush/rouge geldt: dat is een kwestie van shapen en je kunt de kleur gerust iets hoger aanbrengen dan je gewend bent. En dan de wenkbrauwen… Maak ze vooral rechter en niet in een enorme boog en ook please niet zo enorm groot en dik, dat oogt alsof je door een trekker bent overreden. Dan zie je alleen nog maar de wenkbrauwen in het het hele gezicht!”

Potjes

Trinny werkt met leuke mini-potjes als product die heel handig opstapelbaar zijn en dus ook handig om mee te nemen. „Ik hou van praktisch! En dat geldt ook voor het aanbrengen van het product, alles doe ik met de vingers, dat werkt echt het beste, dan voel je direct waar je iets nodig hebt in het gezicht.

Je hebt dan de beste grip en kunt ook goed uitsmeren. Het ‘Just a touch’-potje is een concealer en foundation ineen en de emulsie verdoezelt daar waar het nodig is. De miracle blur (ik noem het zelf a miracle in a pot) is een nude balm om lijntjes en eventuele littekens te vervagen in het gezicht. En de ’Lip to cheek’-potjes kun je zowel op de ogen, lippen als wangen als kleur aanbrengen.”

