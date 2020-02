8 vragen (en antwoorden) over vreemdgaan

Is het begrip ‘monogamie’ door de jaren heen veranderd?

Zeker. Vroeger betekende ’monogamie’ samenblijven met die ene persoon voor de rest van je leven. In de huidige ’wegwerpmaatschappij’ betekent ’monogamie’ samen zijn met één persoon per keer. Vroeger trouwden we en hadden we voor de eerste keer seks. Nu trouwen we en stoppen we - indien er geen sprake is van een ’open relatie’ - met seks te hebben met anderen.

Wat is nu precies de definitie van vreemdgaan?

Er is geen universele definitie van wat vreemdgaan nu precies inhoudt. Dit kan gaan van een onenightstand of het stiekem sms’en met iemand tot het in stand houden van een langdurige affaire. Daarom is het ook moeilijk om een percentage te plakken op het aantal mensen dat vreemdgaat. De variabelen schommelen van een magere 26% tot een - wereldwijd - duizelingwekkende 75%.

We zijn ook hypocriet; want 95% van de mensen zegt dat liegen over vreemdgaan fout is. Tegelijk zal ook datzelfde percentage van de ondervraagden exact dát doen wanneer zij zichzelf in die situatie manoevreren. Maar als je er dan toch een omschrijving aan wil vastkoppelen is dat volgens psychotherapeute Esther Perel de volgende: „Vreemdgaan is wanneer iemand er een geheime relatie op nahoudt, daarbij een emotionele connectie heeft met die persoon én ook seksuele chemie.”

Wat betekent ontrouw in deze 21ste eeuw?

1) Het is écht traumatisch

Het bedreigt je gevoel van eigenwaarde. Het brengt twijfels naar boven zoals: ’Ik dacht dat ik wist wie jij was, wie ik was en wie wij waren als koppel’. Kan je ooit nog iemand vertrouwen?

2) Digitaal tijdperk

Wanneer je ontdekt dat iemand je bedriegt, is er vaak heel wat bewijs om dit te ondersteunen. Vroeger was een lippenstiftafdruk op een kraag genoeg om te weten wat er aan de hand was, tegenwoordig word je geconfronteerd met duizenden mails, sms’jes of foto’s. Dat kan zelfs pijnlijker zijn dan het bedrog op zich.

3) Volg je dromen

We leven in een maatschappij die ons constant zegt dat we onze dromen en verlangens moeten najagen. Het is dan ook niet zo vreemd dat mensen achter iets anders of nieuws gaan, met de gedachte dat ze het verdienen om ’gelukkig’ te zijn.

Waarom gaan mensen in gelukkige relaties ook vreemd?

Vroeger gingen we scheiden omdat we ongelukkig waren, vandaag doen we dat omdat we hierdoor gelukkiger kunnen zijn. De gangbare veronderstelling waarom iemand vreemdgaat is vaak dat er iets mis is met jou of met de relatie. Maar wat als passie een houdbaarheidsdatum heeft? Wat als er dingen zijn die zelfs een goede relatie niet kan bieden?

In een affaire vind je vaak het verlangen naar een emotionele connectie. Het is een wens om de verloren delen van onszelf te heroveren, op zoek te gaan naar een andere ’zelf’. Als we de blik van een ander zoeken, is het niet altijd onze partner waar we ons van afwenden, maar soms ook van de persoon die we zelf zijn geworden. Mensen worden doorgaans ook vaak aangetrokken tot iets dat ’verboden’ is. Dat zit diep in onszelf geworteld.

Kan je ook vreemdgaan in een open relatie?

Tuurlijk. De conversatie over monogamie is zeker niet hetzelfde als die over vreemdgaan. Want ook al hebben we de vrijheid om verschillende seksuele partners te hebben, dan nog kunnen we worden gelokt door de kracht van dat wat verboden is.

Hoe kan je het weer goedmaken?

Het belangrijkste hierbij is dat je de pijn die je je partner bezorgd hebt, erkent. Vaak bekennen ’bedriegers’ dat ze spijt hebben van de pijn die ze veroorzaakt hebben, maar niet van de daad zelf. Wat belangrijk is, is dat er actie wordt ondernomen om het verloren gevoel van eigenwaarde terug te krijgen; dit kan gaan van jezelf omringen met geliefden tot activiteiten die je vreugde en betekenis brengen.

Ook mag je jezelf niet verliezen in vragen zoals: ’Waarom?’ of ’Is zij beter dan ik?’. Deze vragen verergeren de pijn alleen maar. Je kan beter vragen stellen zoals: ’Wat betekende de affaire voor jou?’ en ’Wat waardeer je aan onze relatie?’. Iets vanzelfsprekender wat je kan doen, is alle contact met de persoon waarmee je ’de actie’ onderging, verbreken.

Kan het ook voordelig zijn voor je relatie?

Als je het beiden toelaat, kan dat zeker. Sommige affaires zijn de doodsteek voor een relatie die niet meer te herstellen is, maar ze kunnen ook nieuwe mogelijkheden bieden. De gesprekken erna kunnen veel eerlijker en opener zijn, partners die seksueel onverschillig waren kunnen zelfs meer passie voelen dan ooit tevoren. De angst voor verlies kan een nieuw verlangen naar boven brengen en plaats maken voor een geheel nieuwe ’waarheid’.

Moet je in je relatie blijven of vertrekken?

Die keuze is natuurlijk aan jou. Het merendeel van de mensen blijft samen na het vreemdgaan. Dit betekent natuurlijk niet voor altijd, maar het is wel een kans om je relatie eens onder de loep te nemen. Nadenken over wát er nu precies is misgegaan. Hierbij is het wel belangrijk om te weten dat, ook al ligt de schuld voor 99% bij de bedrieger, jij ook eens kan kijken wat die overige 1% schuld nu precies inhoudt voor jóu. Om vervolgens de knoop door te hakken: is die ene nacht of dat ene sms’je het wel waard om de liefde van je leven voor altijd de deur te wijzen? Of heeft de misstap zijn/haar ware aard - eindelijk - naar boven gebracht?