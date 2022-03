Daghoroscoop 9 maart - Flirten kan misverstanden veroorzaken, Maagd!

VANDAAG JARIG

Jouw goede reputatie werkt voor je. Tussen half mei en eind oktober en van 21 december en verder kunnen je toch al behoorlijke inkomsten nog toenemen. Je hebt het vertrouwen van je superieuren en ze staan achter jouw financiële plannen. Dat zal direct of indirect tot goodwill of een bonus leiden.

RAM

Zorg dat je fit bent; dat heeft invloed op je professioneel functioneren. Je zult in je carrière vaak de aandacht trekken, en voor het product dat je te bieden hebt is belangstelling. Trek echter geen dingen naar je toe om de aandacht te trekken.

STIER

Gebrek aan kennis kan jouw promotie blokkeren en als je dat niets kan schelen, kan het een beter idee zijn om je ware interesses een kans te geven. In een juridisch conflict heb je misschien gelijk, maar dat betekent niet dat je gelijk krijgt.

TWEELINGEN

Let extra op hetgeen dat anderen zeggen als je bij een overeenkomst de puntjes op de i moet zetten. Het nemen van een uitgebalanceerd en eerlijk besluit is niet al te moeilijk. Het kan je vandaag op de een of andere manier meezitten.

KREEFT

Geef gehoor aan eigen behoeften en bedenk, zo nodig, een compromis. Besef dat je de enige bent die jouw onuitgesproken wensen kan vervullen. Blijf buiten de schijnwerpers en ga wandelen als je je somber voelt.

LEEUW

Problemen met een collega kunnen jou van je werk houden; probeer toch vast te houden aan je agenda. Negeer mensen die jouw aandacht opzettelijk trachten af te leiden. Ontspan vanavond en laat je verwennen door je partner.

MAAGD

Hoewel je liever iets anders zou doen, zou je je schamen als je het erbij liet zitten als er veel te doen valt. Overbelast je rug niet en mijd junkvoedsel en snoep. Flirten kan misverstanden veroorzaken, dus weet waaraan je begint.

WEEGSCHAAL

Er kan een kans ontstaan om promotie te maken of een betere functie te krijgen. Voel je niet schuldig als je een beetje lui bent. Bedenk hoe je het huishouden efficiënter kunt inrichten. Negeer mensen die hun zin willen doordrijven.

SCHORPIOEN

Wees niet verbaasd als jouw enthousiasme op anderen dood slaat. Accepteer dat niet iedereen leuk vindt wat bij jou in de smaak valt. Stress over een deadline kan je kattiger maken dan je bedoeling is. Zeg niets waar je spijt van krijgt.

BOOGSCHUTTER

Het kan een drukke, communicatieve dag worden, maar onderhandelingen zullen naar tevredenheid worden afgesloten. Zaken die geheim werden gehouden, kunnen nu naar buiten komen. Contact met buren intensiveert.

STEENBOK

Probeer zelfverzekerd op te treden, ook al woeden onderhuids zorgen en verwarring. Je kunt indruk maken op mensen die niets over je privéleven weten. Hulp is beschikbaar als je je zorgen met iemand wilt delen.

WATERMAN

Er kan iets bijzonders aan de hand zijn. Controleer wat je aantrekt, want er kan iets aan mankeren. Je hebt de grootste kans op succes als je sexy met comfort weet te combineren. Geniet vanavond van prettige dingen.

VISSEN

Je kunt een vroegere vriend(in) tegenkomen en hoewel je misschien weinig tijd hebt, voel je een sterke aantrekkingskracht. Romantische fantasieën kunnen je bestormen; maak een afspraak om je nieuwsgierigheid te bevredigen.

