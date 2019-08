Dit zijn dé 6 trouwjurk trends!

Stoere gympen onder de jurk, nude kleuren in combinatie met wit, klassieke sprookjesjurken, de rug en mouwen als blikvangers en soepelvallende creaties... Volgens Scholten kan het allemaal.

“Als je maar jezelf blijft. Trouwen is immers heel persoonlijk. Niemand wil meer verplicht een prinses zijn op de mooiste dag van haar leven. Het moet dus geen verkleedpartijtje worden. Gewoon jezelf zijn, daar draait het nu om.”

1. Bewegend

Bij deze ‘bewegende’ jurk geldt het principe less is more, zonder al te veel opsmuk en tierlantijnen. Pure eenvoud overheerst, uitgevoerd in luchtige materialen, zoals chiffon. Al is het allerminst stijfjes: deze jurken zwieren en hebben zelfs nog een hoog bohemiengehalte. Ideaal voor degenen die niet loeistrak in de jurk willen zitten. Bloemetjes, kraaltjes en pailletten kunnen nog wel, mits dus bescheiden.

2. Met zakken

In sommige jurken zijn zelfs zakken verwerkt. Handig voor bijvoorbeeld een lippenstift!

3. Mouwen

Lange mouwen tot aan de pols, halverwege de arm, de kapmouw of de korte mouw... het mag allemaal. Eventueel met bloemetjes erop geborduurd. Strapless jurken zijn op hun retour, aangezien de meeste vrouwen niet tevreden zijn over hun armen.

Crystal Design

4. Nude

Ook veel gezien: een nude basis voor de bovenkant van de jurk, inclusief de mouwen. Het laat het witte kant erbovenop nog beter uitkomen!

Bekijk ook: Trouwen in een spotgoedkope of tweedehands trouwjurk

5. Lage rug / diepe hals

Een lage rug met hooggesloten voorkant maakt het spannend. Heb je toch liever een v-hals om je borsten te accentueren? Los dan het ‘beha-probleem’ op met een cupinzet in de bustier. Tegenwoordig zijn er ook beha’s met bandjes aan de zijkant, die je pas bij je middel vastzet. Als het wat kouder is, kun je de lage rug bedekken met een stola of een pashmina-sjaal.

Jesus Peiro

6. Hakken vs sneakers

Even wat minder formeel en wel zo fijn om je feestelijke trouwdag zonder pijnlijke voeten mee te maken: draag (plateau)sneakers onder je jurk. Daarmee geef je het geheel meteen een stoere, sportieve draai.

Maar let op! Bij de laatste doorpas moet je wel kiezen. Als de jurk op maat is gemaakt voor hoge hakken, zal hij over de grond slepen wanneer je last minute toch gympen aantrekt. En omgekeerd zal de jurk te kort ogen...

Anna Kara