Ophef over pop met piemel op kinder-tv: ’Stop de verpreutsing!’

Het werd vorige week heel even aangehaald bij Jinek. Op de nationale televisie van Denemarken is er een televisieserie voor kinderen genaamd ‘John Dillermand’ (John Piemelmans), een animatiepoppetje van klei met de langste piemel van de wereld, waarmee hij allemaal capriolen uithaalt.

Ophef

Er was wat ophef over in Denemarken. Er was wat reuring in de studio toen de vraag werd opgeroepen of dat hier in Nederland ook zou kunnen, maar echt inhoudelijk werd daar niet op ingegaan. Dat vond ik jammer. Dat vond ik vooral jammer, omdat even daarvoor actrice Tjitske Reidinga aan Eva vertelde dat ze erop had gestaan dat haar eigen lijf, haar eigen borsten, gewoon in beeld zouden worden gebracht voor de, overigens prachtige, serie De K van Karlijn.

Dus niks gefotoshop. Niks digitale bewerking. Gewoon haar eigen borsten. Haar eigen lijf. Het lichaam van een achtenveertigjarige vrouw zoals lichamen van achtenveertigjarige vrouwen, van vrouwen in het algemeen, er gewoon uitzien.

Beha-bandje

Ik erger mezelf al jaren aan die idiote verpreutsing die onze westerse wereld richting de jaren 50 duwt. Dat begon al jaren geleden toen ik heel vaak te horen kreeg: „Mir? Ik zie je beha-bandje.” De eerste keer schrok ik. Wat was er mis met het zien van mijn beha-bandje? Hing die nog met een smoezelig draadje aan elkaar? Keek je zo rechtstreeks via mijn beha-bandje naar mijn tiet? Wat? Maar nee.

Het laten zien van je beha-bandje was al genoeg reden tot afgrijzen. Niet veel later zag ik op het strand kindjes met bikinietjes. Meisjes van vier, vijf jaar met een godvergeten bovenstukje aan. De eerste keer vond ik dat nog wel een soort van vermakelijk, kleine meisjes doen graag hun mama na, logisch. Maar toen ik zag dat een kind eerst in een enorm badlaken werd omwikkeld voordat hij, of was het een zij, eindelijk in badkleding rond mocht dabberen op het strand, krabde ik mezelf achter mijn oren.

Angstvallig afgeschermd

Voor jonge kinderen zijn borsten en piemels en vagina’s gewoon precies wat het zijn. Lichaamsdelen. Welke boodschap geef je als ouder af als je angstvallig de uiterlijke geslachtskenmerken van je kind bedekt? Daarom leek mij die Deense serie een verademing. Een poppetje van klei met een enorme piemel die daarmee allerlei avonturen beleeft.

Dat lijkt mij veel beter aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, voor wie een piemel gewoon een onderdeel is van je lichaam, dan dat zo’n lichaamsdeel angstvallig moet worden afgeschermd voor de boze buitenwereld.

Aandachtshoer

Nu kunnen we wel met elkaar de socialemediaplatforms de schuld gaan geven – één tepel in beeld en je krijgt een ban, de suggestie van een penis en je krijgt minstens een waarschuwing – maar wij vrouwen houden die verpreutsing ook zelf in stand. Want o jee als er een keer ergens een verdwaalde tepel, een onschuldige tiet of een blote kont in beeld is; dan gaan we helemaal los.

Je mag als vrouw gehuld in lingerie of badkleding je hele hebben en houwen het internet op gooien, als het maar seksueel getint is. Maar o wee als je gewoon je borsten laat zien als normaal onderdeel van het menselijk lichaam. Dan ben je een aandachtshoer, een slet of verdien je het om eens goed te grazen te worden genomen.

Gezond nieuwsgierig

Welke boodschap geven wij dan af aan kinderen? Dat een naakt lichaam alleen maar bedoeld is voor seks? Dat borsten alleen maar rond en pront mogen zijn? Piemels alleen maar bedoeld zijn om ergens in te stoppen?

Laten we voor eens en altijd ophouden met die jaren 50-achtige toestanden en kinderen kinderen laten zijn. Laat hen gezond nieuwsgierig zijn. En hopen dat John Piemelmans snel ons land aandoet en met zijn enorm lange penis allerlei grappige avonturen beleeft. En zoals de Deense zender eraan toevoegde: ’Het gaat over de nieuwsgierigheid van kinderen naar hun lichamen en geslachtsdelen. Het had net zo goed over een vrouw kunnen gaan die geen controle had over haar vagina’.