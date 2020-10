Jacqueline: Te oud voor de motor word ik nooit!

Jacqueline van den Berg (62) Ⓒ Fotografie: Corné van der Stelt

Ze doen iets wat veel vrouwen niet (meer) doen. Maar voor Jacqueline van den Berg (62), Katja (57) en Christa (52) is geen berg te hoog. In dit eerste deel: Jacqueline. Voor deze zestiger is een leven zonder motor onbestaanbaar. Ze is getrouwd met Peter-Paul, heeft drie kinderen (41, 39 en 29) en drie kleinkinderen (15, 7 en 4).