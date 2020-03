’Dit gevoel van verbondenheid is tijdelijk’

Ⓒ Getty Images

Bij de verregaande maatregelen die de Nederlandse overheid zondag trof in de bestrijding tegen corona, lijken steeds meer mensen zich neer te leggen. Men gaat in (zelfverkozen) thuisquarantaine en er worden ludieke acties op poten gezet zoals Thuis door corona, bel je opa en oma! en een website waar je je waardering voor zorgverleners kan uiten. Maar zorgt het coronavirus dan ook écht voor verbondenheid onder mensen? We vroegen het aan onze VROUW-psycholoog Jeffrey Wijnberg.