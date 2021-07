Karin in Singapore: ‘Ze kunnen expats het land uit zetten als ze zich niet aan de regels houden’

Karin: „Ik ben blij dat de overheid nu ook inziet dat er geleefd moet worden.” Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Karin van den Boom (32). Ze woont in Singapore met haar man Willem (28). Sinds vorige maand is Singapore weer in lockdown. „Ik vind het wel een beetje overdreven, er zijn nog niet eens 50 besmettingen per dag.”