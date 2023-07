Praat mee: Zijn ouders verantwoordelijk voor het zwemdiploma van hun kinderen?

Sinds 1985 is schoolzwemmen in Nederland niet meer verplicht en mogen basisscholen zelf bepalen of zij deze activiteit in hun lespakket aanbieden. Alhoewel in1990 nog zeker 90 procent van de Nederlandse basisscholen schoolzwemmen aanbood, betreft dat volgens het Mulier Instituut voor sportonderzoek nu nog amper een kwart van de scholen.

Gevaarlijk

Hoog tijd om daar verandering in te brengen, stelt NRZ-directeur Titus Visser. „We zijn nu eenmaal een waterland en daarbij bestaan grote gevaren,” zegt hij in gesprek met De Telegraaf. „Die gevaren kun je inperken als je kinderen vaardigheden bijbrengt die ze kunnen gebruiken als ze onverwacht te water raken.”

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) constateerde daarnaast dat er in ons land veel migranten zijn die niet opgegroeid zijn met water. Volgens onderzoeker Luuk Hovius vormen zij dan ook een grote risicogroep. Tegen De Telegraaf zegt hij:„Bij kinderen onder de 10 jaar die in Nederland geboren zijn (de tweede generatie) met niet-Europese herkomst is het verdrinkingsrisico zelfs drie keer hoger.”

Volgens Hovius heeft schoolzwemmen al veel drenkelingen voorkomen. „Sinds dat eind jaren zestig vrijwel overal gegeven werd, zag je een daling in het aantal slachtoffertjes. Het heeft dus een positief effect, net zoals scholen aan de kust hun leerlingen bijvoorbeeld les geven in de werking van de zee met eb en vloed en hoe te handelen bij muien.”

Gebrek aan tijd en geld

Waarom er, ondanks deze gevaren, dan toch zo weinig scholen zijn die de zwemlessen aanbieden? Dat heeft alles te maken met een gebrek aan tijd en geld, schrijft het Mulier Instituut voor sportonderzoek in een eerder rapport. Leerlingen tijdens schooltijd naar het zwembad sturen, ervaren scholen immers als erg duur en enorm tijdrovend. Zeker in tijdens van ernstig personeelstekort.

Ook geven directeuren aan de verantwoordelijkheid omtrent het schoolzwemmen te groot te vinden. Daarbij wordt gewezen naar de dood van een Syrisch meisje. Zij verdronk in 2015 tijdens het schoolzwemmen, waarna drie badmeesters en twee leerkrachten werden vervolgd. Alle vijf kregen zij uiteindelijk een taakstraf opgelegd.

