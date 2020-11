’Ben ik paranoia of stalkt mijn ex mij?’

Mijn ex en ik zijn niet goed uit elkaar gegaan. Ik ben de eerste die dat zal toegeven, en het komt ook door mij: ik ben vreemdgegaan. Mijn ex en ik waren al ruim vijftien jaar bij elkaar. We hebben elkaar ooit ontmoet op een borrel van mijn werk. Ik was in de twintig en werkte als tekstschrijver bij een commercieel blad. Op de borrel in kwestie waren verschillende zakenrelaties uitgenodigd. Zo ook mijn ex.

Borrel

Toen hij binnenkwam, sprong hij al gelijk in het oog met zijn blauwe ogen en ondeugende grijns. Het duurde dan ook niet lang voor we gingen ’netwerken’. Bij dat blad werk ik allang niet meer, maar met mijn ex zat het toen wel goed. We gingen eerst braaf op een paar dates en een jaar later woonden we samen. Maar de afgelopen jaren kwam er de klad in. Nee, ik probeer niet goed te praten wat ik heb gedaan, maar mijn gevoelens waren ver te zoeken. Ik had de relatie gewoon moeten afkappen, maar in plaats daarvan liet ik me leiden door de opwinding van een slippertje.

Het begon allemaal op een borrel - ja weer. De nieuwe collega stelde zich voor met eenzelfde grijns als waarmee mijn ex mij jaren eerder had verleid, en mijn hart smolt opnieuw. Op diezelfde avond ben ik met hem mee naar huis gegaan en ik ben eigenlijk niet meer weggegaan. Behalve dan om in het huis van mijn ex mijn spullen te verzamelen en om het samenlevingscontract te ontbinden. Het ging allemaal zo snel: binnen een maand woonde ik bij mijn nieuwe partner in. Sneu voor mijn ex, want hij heeft niets verkeerd gedaan maar ik voelde ’het’ gewoon niet meer, en mijn nieuwe partner doet er alles aan om me dat wel te laten voelen.

Stalken

Een tijdje terug zag ik mijn ex door de straat lopen. Ik zwaaide maar hij deed alsof hij me niet zag. Begrijpelijk, alleen snapte ik in de eerste plaats niet wat hij in mijn straat deed. Hij heeft hier namelijk niets te zoeken. Hij woont zelf notabene in een dorp verderop. Sindsdien heb ik steeds vaker het idee dat ik hem zie lopen. Als ik een wandeling in het bos maak bijvoorbeeld, kom ik hem ’toevallig’ tegen. Of ik zie hem (of iemand die héél erg op hem lijkt) wegduiken achter een stelling terwijl ik boodschappen doe.

Ik heb nu steeds vaker het idee dat dingen niet kloppen. Dat mijn telefoon op een andere plek ligt, bijvoorbeeld. En ik krijg soms bestellingen binnen, die ik helemaal niet gedaan heb. Laatst kwam er een frivool lingeriesetje binnen, waarover mijn partner dan wel te spreken was, maar dat ik niet had besteld. Ook ben ik mijn favoriete parfum eigenlijk al een tijd kwijt, net als - en dat vin dik enger - de sleutel die steevast buiten onder de bloempot lag. Begin ik paranoia te worden of zit mijn ex me te stalken?