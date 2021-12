Gerrie (43): ’Ik vind dat de man het huishouden niet hoeft te doen’

Oliebollenkraam

„Ik heb samen met mijn man Frank, mijn moeder Jannie, mijn broer Meindert en mijn schoonzus Mira een oliebollenkraam in de Meern, Utrecht. De mannen maken meestal het beslag en bakken de oliebollen, terwijl mijn schoonzus, mijn moeder en ik achter de toonbank staan. Onze oliebollen zijn deze maand Bekroond met Goud door het Nederlands Bakkerij Centrum, daar zijn we super blij mee.

In november loopt het vaak lekker, maar pas na kerst wordt het echt druk. Dan beginnen mensen te denken: ’Het is bijna oudjaar, oliebollen horen daarbij.’ Die drukte is een uitdaging, maar ik doe dit werk al jaren. Ik weet wat me te wachten staat en ik ben er volledig op ingespeeld. Ik vind het hartstikke leuk werk, want ik zorg ervoor dat mensen lekkere oliebolletjes hebben ’s avonds bij de koffie.”

Kermis

„Na nieuwjaar doen we een paar maanden onderhoud aan de kraam voor het volgende jaar. We werken dan ook aan onze kermisattracties, zodat we vanaf het voorjaar weer op de kermis kunnen werken. Op de kermis sta je elke week op een andere plek en er zijn altijd vrolijke mensen; ze zijn er lekker op uit en willen een gezellige dag hebben. Je ziet dat ze plezier hebben, dat is het leuke.

Ik ben geboren op de kermis, dus dat is er met de paplepel ingegoten. Ook over de oliebollenkraam hebben mijn broer en ik alles van mijn moeder geleerd. In de vakantie helpt de elfjarige dochter van mijn broer en schoonzus ook mee achter de toonbank in de oliebollenkraam. We geven het dus goed door van generatie op generatie!

Naast de oliebollenkraam en de kermis hebben we een bake-off bakkerij. We verkopen onze producten aan andere bakkerijen om zo hun werk te verlichten. We doen alles met zijn vijven en we kunnen erg goed met elkaar overweg. We gaan zelfs meestal samen op vakantie.”

Samen

„Als je een eigen bedrijf hebt, let je niet zo op de uren. Het is geen negen-tot-vijf-mentaliteit. ’s Ochtends beginnen we gewoon op een normale werktijd. Als het druk is in de bakkerij gaan we door na vijf uur. Het moet gewoon af. De oliebollenkraam is anders, omdat die om half zes sluit. Op de kermis is het elke keer verschillend hoe laat je moet beginnen, omdat dat afhankelijk is van wanneer de kermis open gaat.

Het geld is niet óf van de man, óf van de vrouw. Het geld is van ons samen, want we verdienen het samen. Ik vind het raar om te horen als mensen zeggen ’maar dat is mijn geld,’ je bent toch getrouwd? Dan doe je toch het geld bij elkaar? Wij hebben een gezamenlijke rekening. Ik weet eigenlijk niet beter en ik vind dit fijn.”

Huishouden

„Ik woon met mijn moeder en mijn vriend samen. Mijn moeder en ik maken schoon, koken, ruimen op en doen de was. Mijn partner en mijn broer gaan dan aan het werk in de schuur, want de kermisattracties moeten geverfd, gelast, en gekeurd worden. Ook de oliebollenkraam moet elk jaar opgeknapt worden. Mijn man klust als dat nodig is.

Ik ben tevreden over onze verdeling. Mijn partner doet niks in het huishouden. Ik vind dat de man dat niet hoeft te doen. Hij gaat hard aan het werk in de koude schuur, en dat hoeven wij dan niet te doen. Dan zorgen wij ervoor dat het huis opgeruimd is en er eten klaarstaat. We leggen de taken niet precies op een weegschaaltje. Dat geeft alleen maar narigheid.”

