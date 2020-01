Deel 92: Ella neemt een break

In de auto naar Schiphol praat ik Lize bij over de laatste ontwikkelingen tussen Jeff en mij. „Ik ben zo trots op je, weet je dat?” Ze kijkt me blij aan en knijpt in mijn been. „Dat je hem gewoon hebt weggestuurd en dat je nu met de kinderen lekker weggaat, dit heb je zó verdiend!” Ik knik en lach terwijl ik me omdraai naar Max en Isa op de achterbank. „Ik ben ook wel trots op mezelf en heb zoveel zin om er even uit te zijn!”

Alleenstaand

Nadat ik Jeff een paar dagen geleden had afgeleverd bij Jackie, heb ik in de vroege ochtend een reisje geboekt voor de tweede week van de kerstvakantie. Blijkbaar zijn er speciale reizen voor alleenstaande ouders en kinderen. Ik kon nog net een last minute voor ons drietjes boeken naar Gran Canaria en vanavond vertrekken we. Jeff sputterde niet eens tegen toen ik hem vroeg of ik weg kon gaan met de kinderen. „Doe maar even wat goed is voor jullie”, was het enige dat hij kon uitbrengen.

Bij de vertrekhal neem ik snel afscheid van Lize. „En bedankt nog dat ik je koffers mocht lenen én dat ik zo snel vrij kon krijgen”, roep ik naar mijn vriendin. Ze lacht en schudt met haar hoofd. „Ga nou maar, het is goed zo! Ga maar zo’n leuke single daddy zoeken daar in de zon!” In de vertrekhal is het gelukkig rustig; we kunnen meteen inchecken.

Scheiden

Als het vliegtuig opstijgt, is het inmiddels half tien. Isa valt vrijwel meteen in slaap met haar hoofd tegen het raampje aan. Max legt zijn hoofd op mijn schouder. Heel even denk ik dat hij slaapt, maar dan tilt hij zijn hoofd op en stelt me weer die ene vraag die hij me al zo vaak gesteld heeft en ik voel een steek in mijn maag. „Mama? Gaan papa en jij nu scheiden?” Ik voel de tranen prikken in mijn ogen en krijg een brok in mijn keel die ik niet weg kan slikken.

„Ja lieverd, het spijt me.” Ik voel hoe mijn zoon schrikt en hij duwt zijn neus nog dieper in mijn schouder. „Ik weet dat we heel lang gezegd hebben dat we niet zouden scheiden, maar papa en mama denken toch dat het beter is als we niet meer met zijn allen in één huis wonen.” Terwijl ik het zeg, voel ik hoe de tranen niet langer achter mijn ogen prikken, maar over mijn wangen stromen. Een knorrende snik kan ik niet onderdrukken.

Vrij

De man voor me draait zich om en geeft me een pakje zakdoekjes. Verbaasd en dankbaar pak ik de zakdoekjes aan. Hij knikt bemoedigend en draait zich weer om. Ik troost Max en niet veel later valt hij met zijn armpjes om me heen in slaap. Terwijl hij slaapt, denk ik terug aan de afgelopen tijd. En hoewel het mijn hart breekt om mijn kinderen verdrietig te zien, ben ik opgelucht, trots en zelfs een beetje blij. Ik hoef me niet langer zorgen te maken om Jeff of mijn huwelijk: ik ben vrij.

Blozen

De volgende dag zijn de kinderen al vroeg wakker. Max heeft de gordijnen van ons appartementje open gedaan en staat te springen voor het raam. „De zon schijnt! Gaan we zwemmen?” Ik knik en aai door zijn haren. Niet veel later plonzen Max en Isa in het kinderbadje, terwijl ik de menukaart bekijk voor een ontbijtje. Als de serveerster drie croissants en een kop cappuccino op mijn tafeltje zet, springt er een jongetje van Max’ leeftijd in het kinderbadje.

Ik schrik op als de stoel naast me naar achteren wordt geschoven en er een man naast me komt zitten. Vlak voordat ik wil zeggen dat de stoel bezet is, bedenk ik me dat ik de man ken uit het vliegtuig. „Gaat het weer een beetje? Het is een vervelende tijd hè, als je net uit elkaar bent. Vooral voor die kleintjes.” Hij knikt naar het kinderbadje en gaat zonder mijn antwoord af te wachten verder. „Ik ben Ronald trouwens. Twee jaar gescheiden inmiddels. En het gaat goed met ons. Met mij en met die kleine daar.”

Ik pak zijn hand aan en stel me voor. Als ik begin te praten, voel ik hoe ik begin te blozen. Dit kon best nog weleens een hele leuke vakantie worden.

