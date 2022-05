’Mijn dochter (16) haat haar stiefmoeder’

„Mijn dochter van 16 haat haar stiefmoeder, de nieuwe vriendin van mijn ex-man. Ik heb zelf geen problemen met haar. Het is een prima vrouw en ik kan het goed met haar vinden. Onze dochter vindt haar vreselijk. Ze accepteert het niet dat zij er is en gedraagt zich alleen maar boos naar haar.”

„Ik merk dat dit ook een beetje tussen mij en mijn dochter in komt te staan. Mijn dochter begrijpt niet wat ik in deze vrouw zie en keurt het af dat ik goed met haar omga. Ik bevind me een beetje in een spagaat: zij wil haar stiefmoeder pertinent niet zien, maar ik wil deze vrouw ook niet afwijzen. Wat nu?”

Onderscheid maken

Marian moet een duidelijk onderscheid maken tussen haar eigen gevoelens en die van haar dochter, vindt familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt. „Hoe zij zich over haar stiefmoeder voelt, is namelijk een heel ander verhaal ten opzichte van jouw gevoel richting haar. Jij kunt je misschien verzoend hebben met deze nieuwe vrouw, dat hoeft helemaal niet voor je dochter te gelden.”

Verschillende redenen

Voor de dochter van Marian is dit namelijk een heel andere situatie, vervolgt Van den Eerenbeemt. „Er zijn verschillende redenen dat zij een hekel aan deze vrouw heeft. Het kan dat ze op deze manier protesteert tegen de scheiding; ze accepteert het niet dat er een nieuwe vrouw is. Het kan ook dat ze ervan overtuigd is dat ze door deze vrouw achtergesteld wordt, of misschien zijn er onaardige opmerkingen gemaakt waar zij zich niet prettig bij voelt. Of misschien vindt ze de nieuwe vriendin van haar vader helemaal geen goede vrouw voor hem.”

Niet dwingen

„Het kan van alles zijn, maar het belangrijkste is: zij heeft recht op haar eigen gevoelens. De gevoelens van je dochter hoeven dus niet gelijk te zijn aan die van jou als moeder. Probeer dat dus ook niet. Doe geen pogingen haar ervan te overtuigen dat het een leuke vrouw is, dwing haar niet om deze vrouw aardig te vinden. Je dochter geeft haar relatie met haar stiefmoeder vorm op haar eigen manier.”

Ruimte en begrip

Marian moet haar dochter met rust laten en accepteren dat de situatie zo is, vindt Van den Eerenbeemt. Voor haar ex-man ziet zij wél een rol weggelegd. „Het is heel hard nodig dat de vader van dit meisje zijn stem laat horen. Vraag hem of hij eens samen met jullie dochter op pad gaat.”

„Als ze alleen zijn, kan hij rustig het gesprek met haar aangaan zonder verwijten. Het is belangrijk dat hij zijn dochter probeert beter te begrijpen, zodat zij zich gehoord en gezien voelt. Waar zit ze mee? Waar piekert ze over? Waarom heeft ze precies een hekel aan zijn nieuwe vriendin? Ze voelt zich op dit moment waarschijnlijk eenzaam omdat zij de enige is die protest aantekent. Je kunt haar alleen maar helpen in haar verdriet en boosheid door ruimte en begrip te creëren zonder haar gevoelens te willen beïnvloeden.”