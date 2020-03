Daghoroscoop 16 maart

VANDAAG JARIG

Door een goede gezondheid zult u er stralend uitzien en dat is uw vorm van schoonheid. U kunt deze nog verbeteren door massage van uw gezicht en voeten. Een buitenlandse reis zal dit jaar een schot in de roos zijn en de deur openen naar andere landen ver weg als u zich dat kunt permitteren.

RAM

Dit is zo’n dag waarop hard werken tot resultaten zal leiden. Aan erkenning zal het u niet ontbreken, en u hoeft dan ook niet de eigen loftrompet te blazen. Een goed moment om loonsverhoging te vragen of uw prijzen te verhogen.

STIER

De kosmos belicht vandaag uw zelfvertrouwen en persoonlijkheid. Richt uw aandacht op al die dingen waarvan u weet dat u ze kunt volbrengen. Breng een persoonlijk plan ten uitvoer of laat u betrekken bij activiteiten die u interesseren.

TWEELINGEN

Uw wereld is aan verandering onderhevig. Een gesprek met een psycholoog kan een waardevol inzicht verschaffen en een nieuwe benadering aanreiken waar het liefde en relaties betreft. Ga vrijwilligerswerk doen.

KREEFT

Een perfecte dag voor liefde en een creatief project. Uw charme, inventiviteit en magnetisme worden aangewakkerd. Een juridisch advies kan stress verminderend werken, zelfs als u het vakjargon niet helemaal begrijpt.

LEEUW

Met uw geliefde kan ruzie over geld ontstaan. Als u beiden bereid bent naar de ander te luisteren en rationeel bent, vindt u een werkzame basis van waar u tot een oplossing kunt komen. Vat kritiek niet meteen zo persoonlijk op.

MAAGD

Met een goede planning en persoonlijke inspanning kunt u veel werk verrichten. Neem afstand van een gewoonte die vroeger belangrijk voor u was en nu ouderwets blijkt te zijn. Een goed moment om een vakantie te plannen.

WEEGSCHAAL

Onderwerp u met vertrouwen aan een medische procedure, of dat nu met tand- of botproblemen te maken heeft of met een aan uw werk gerelateerde kwaal. Neem uw zorgverzekering door zodat u weet wat wel en niet gedekt is.

SCHORPIOEN

U ziet uzelf vandaag zoals anderen u zien. U bent goed toegerust voor de rest van de maand en niemand zal u over het hoofd zien. U zult zich kunnen verheugen in toenemende belangstelling van het andere geslacht.

BOOGSCHUTTER

U kunt te maken krijgen met een bonus als gevolg van inspanning of goede planning, terwijl ook geluk een rol kan spelen. Een gedroomd doel komt binnen bereik, al hebt u moeten strijden om zo ver te komen.

STEENBOK

Uw dag zou geanimeerd moeten verlopen. Hebt u artistiek talent dan zult u geen gebrek aan inspiratie hebben. Creatieve ideeën zijn klaar om in daden te worden omgezet. Als er iets ontbreekt aan uw liefdeleven, kan dat nu verbeteren.

WATERMAN

Een bouwproject dat werd uitgesteld, kan worden opgepakt, zij het na de nodige onderhandelingen. Een bespreking met een professional kan vandaag nodig zijn. Tevens een geschikte dag om op huizenjacht te gaan.

VISSEN

Hebt u een artistiek talent dan zit u in een productieve periode en bent u misschien een tentoonstelling aan het voorbereiden. Voor anderen is het een geschikt moment om hun rijbewijs te halen of om een nieuwe auto of fiets aan te schaffen.