Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Liefdeshoroscoop sterrenbeeld Stier: Doe je voordeel met goedmaakseks!

Door Astroloog Nathalie Kriek Kopieer naar clipboard

Hoewel je libido nu wat hoger ligt, is er ook meer onenigheid te verwachten. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Onze astroloog ziet liefde in de lucht. Maar of dat een roze wolk is of een donderbui? Dit zijn de voorspellingen die ze doet in de nieuwste VROUW Glossy die nu in de winkels ligt.