Roosteren met de Airfryer: Caprese-taart

Ingrediënten (voor 4 personen):

~ 3 ons parmaham in plakken

~ 1 pak grote tortillawraps

~ 2 bolletjes mozzarella

~ 5 tomaten

~ 1 rode en 1 groene paprika

~ 4 el groene pesto

~ 500 g mascarpone

~ 1 zakje rucola sla

~ 100 g geraspte Parmezaanse kaas

Verder nodig:

~ Philips Airfryer XXL

~ Philips pizza accessoire HD9953/00

Stap 1

Snijd de rode en groene paprika in kwarten en verwijder de zaadlijsten en rooster deze in de Airfryermand 10 minuten op 200 °C zodat ze lekker zoet worden. Snijd de groene en rode paprika na het roosteren in blokjes.

Stap 2

Strijk de helft van de wraps in met de pesto en de andere helft met mascarpone.

Stap 3

Snijd de mozzarella en tomaat in plakken en leg de wraps vol met parmaham, hierop in plakjes gesneden mozzarella, tomaat, paprikablokjes en vorm hiermee een taart in laagjes.

Stap 4

Eindig met een wrap met mascarpone en verdeel de rode en groene paprika over de taart zodat je de Italiaanse vlag krijgt van geroosterde paprika en tomaat.

Stap 5

Zet de taart voorzichtig op het Airfryer pizza accessoire en bak de capresetaart af in 15 minuten op 170 °C.

Stap 6

Strooi na het bakken van de taart er nog wat geraspte Parmezaanse kaas over en garneer het met rucola en versgemalen peper.