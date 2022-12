Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Karin (60) vangt Oekraïners op: ’Ze volgden elke bom die viel’

Door Tanja Spaander & Daisy Heyer Kopieer naar clipboard

’Oksana ging mee naar de supermarkt en besefte dat ze nooit had uitgekozen wat zíj lekker vond, alleen wat haar man en familie wilden.’ Ⓒ Mark Uyl

Karin Bruers (60) ving dit jaar zeven Oekraïense vluchtelingen op in haar huis. Ze is cabaretier, schrijver en initiatiefnemer van Social Sofa (bankjes met mozaïek in openbare ruimtes).