Daghoroscoop 6 mei - Bemoei je niet met het geld van anderen, Vissen!

VANDAAG JARIG

Er lijkt later dit jaar sprake van veel werk-gerelateerde reizen, al raadt de kosmos je aan dat toch zoveel mogelijk te beperken. Ben je politiek actief dan wordt het een prima jaar om naar een zetel in de Kamer te streven. Romantiek kan je pad kruisen in de kerk, de school of het buitenland.

RAM

Plannen kunnen geblokkeerd worden en je zult weinig steun krijgen voor je ideeën. Leg je erbij neer dat anderen misschien meer gevoel hebben voor de realiteit dan jij. Volg een gratis advies op. Doe vanmiddag een dutje als je moe bent.

STIER

Het kan jammer zijn als je iets onder de pet moet houden wat je wil vieren. Ontwikkel een idee om efficiënter te werken en de werkomstandigheden van collega’s te veraangenamen. Kies het juiste moment om er de baas mee te benaderen.

TWEELINGEN

Als omstandigheden je hebben opgehouden moet je daar nu iets aan doen. Laat je niet verwarren door goedbedoelde adviezen. Je hoeft niet de hele wereld te hervormen, alleen jezelf iets. Naasten zitten niet op je advies te wachten.

KREEFT

Er even tussenuit zou goed voor je zijn, al is het maar om de zinnen te verzetten. Ga naar buiten, fietsen, wandelen en luister naar de geluiden van de vogels. Maak plannen voor een vakantie en droom vast weg naar onbekende verten.

LEEUW

Je kunt behoefte hebben aan verandering of een nieuwe uitdaging. Loop in je enthousiasme niet te hard van stapel want dan maak je fouten. Houd je temperament onder controle en houd je aan verkeersregels als je onderweg bent.

MAAGD

Je financiële situatie kan door familieverplichtingen ontregeld zijn. Laat je er echter niet van weerhouden beminden te verwennen. Doordat je aanvoelt wat lucratief kan zijn vind je nieuwe openingen naar de toekomst.

WEEGSCHAAL

Heb vertrouwen in de toekomst en toon een goed humeur. Op reizen rust zegen vooral als het met je werk te maken heeft. Je kunt iets opsteken van een zakelijke of romantische partner en warmlopen voor diens ideeën.

SCHORPIOEN

Net als je denkt te weten wat er gaande is kun je op een dwaalspoor terecht komen. Neem niets voetstoots aan. Er kan iets verborgen worden gehouden wat je zo snel mogelijk moet ontdekken. Wees in geldzaken behoudend.

BOOGSCHUTTER

Door je trouw aan vrienden en de groep waartoe je behoort kun je ineens betrokken raken bij vrijwilligerswerk of bij de problemen waarmee zij worstelen. Toon je menslievendheid door te luisteren en er te zijn.

STEENBOK

Luiheid zal je productiviteit stagneren en als je er aan toegeeft heb je morgen spijt. Maak van de nood een deugd door bijvoorbeeld een geschiedenisboek te lezen, een recept te proberen of naar een documentaire te kijken.

WATERMAN

Breid je kennis uit of ga een nieuwe uitdaging aan. Schrijf je in voor een of andere cursus. Geen geschikte dag om te reizen, wel om een test te doen. Focus op geestkracht als het lichaam lusteloos is. Breng de avond thuis door.

VISSEN

Zorg dat het je gezin aan niets ontbreekt; dat geldt voor nu en voor de toekomst. Bemoei je vandaag niet met het geld van anderen. Pas op voor haastige beslissingen; je kunt impulsief zijn en zelfs enigszins roekeloos.

