Daghoroscoop 11 mei

VANDAAG JARIG

U bent niet iemand die hals-over-kop verliefd wordt, liever kijkt u een tijdje de kat uit de boom. De ware vindt u doorgaans via school of universiteit of tijdens werken in het buitenland. Als dat tot nu toe niet gebeurd is kan de kosmos dit jaar een onverwacht bemiddelende rol spelen.

RAM

Het is niet helemaal duidelijk wat er vandaag van u wordt verwacht. Bazen en klanten rekenen enerzijds op uw enthousiasme, anderzijds op degelijke betrouwbaarheid. Gelukkig bent u flexibel en in staat u voortdurend aan te passen.

STIER

Er kunnen problemen ontstaan binnen uw intieme relaties en met andere mensen. Lokale autoriteiten zullen frustraties oproepen als zij zich verzetten tegen uw ideeën, zeker als deze buiten de gebruikelijke voorschriften of normen vallen.

TWEELINGEN

Let goed op als een partner zich vol enthousiasme voor iets inzet. Als het om veel geld gaat moet u er misschien op aandringen wat gas terug te nemen. Soms denkt iemand dat “nee” “ja “betekent, als het om ideeën gaat.

KREEFT

Een delicate kwestie vereist ernstig denkwerk. Het zal zinloos zijn u kwaad te maken als anderen zich openlijk tegen uw denkbeelden verzetten. Tracht problemen te bagatelliseren. Een verborgen geheim kan aan het licht komen.

LEEUW

Volgens de kosmos mag u op een goede gezondheid rekenen. Sportlieden moeten echter hun gezond verstand gebruiken om te weten wanneer genoeg ook echt genoeg is. Stijgend inkomen kan u in een hogere belastingschijf brengen.

MAAGD

Dit is zo’n dag die gewoon voorbij gaat tenzij u er zelf wat schwung aan geeft. Omdat u het beste in anderen naar boven brengt kunt u de relatie tussen familieleden verbeteren. Ook een bijeenkomst kan profijt hebben van uw inbreng.

WEEGSCHAAL

Er kan voor het eerst in misschien lange tijd openhartig over zaken worden gesproken. Er is sprake van affectie en respect waardoor loyaliteit onderling toeneemt. Een geschikt moment om een vakantie te plannen met een dierbare.

SCHORPIOEN

Wees voorzichtig als u vandaag met iets nieuws begint want er heerst een tendens die alle goede dingen die u tot stand hebt gebracht ongedaan kan maken. Wees u bewust van verborgen vijanden maar praat uzelf geen verwijten aan.

BOOGSCHUTTER

Toon dat u vertrouwen hebt in een plan en geef blijk van innerlijke overtuiging. Oprechte waardering is een essentiële component van een goede prestatie. Geloof in jezelf is niet hetzelfde als een sterke façade laten zien.

STEENBOK

Na het weekend zult u in een ontspannen stemming zijn. Als u aan verplichtingen moet voldoen zult u zich echter moeten concentreren. Werkgevers kunnen met frustratie te maken krijgen door de inefficiëntie van werknemers.

WATERMAN

Opstaan voor en het woord nemen namens iemand om wie u geeft kan vandaag een onderdeel van uw taak zijn. Loyaliteit is belangrijk en meer waard dan wat dan ook. Reken op bemoedigende feedback voor een project.

VISSEN

Met gezamenlijke inspanning worden doelen makkelijker bereikbaar en sommige kunnen zelfs met succes worden bekroond. Thuis kunnen bepaalde aanpassingen nodig zijn die het leven comfortabeler maken voor iedereen.