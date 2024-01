Het idee om op wereldreis te gaan, ontstaat heel spontaan. Het gezin staat eigenlijk op het punt om een investering te doen in een tiny house, maar dat gaat uiteindelijk niet door. „Toen dacht ik: Elena wordt deze zomer 4 jaar en daarna krijgen we te maken met school en leerplicht. Terwijl we juist nog even wilden genieten als gezin. Waarom niet samen een wereldreis maken?”

Haar verloofde Mitchell ziet het plan in eerste instantie niet zitten, maar komt er na een maand op terug. „Het leek hem toch mooi om dit als gezin te doen.”

Op wereldreis naar plekken met mooi weer

Het geld waarmee ze wilden investeren, wordt nu ingezet voor de reis. „We hebben onze plannen goed uitgewerkt, want we hadden een aantal voorwaarden. Onze voorkeur ging uit naar plekken met mooi weer, dus het klimaat moest goed zijn. Maar als het in Nederland zomer is, is het aan de andere kant van de wereld winter. Daar moesten we rekening mee houden. In Excel hebben we wel dertig verschillende tijdlijnen gemaakt.”

Het gezin maakt uiteindelijk een andere wereldreis dan gebruikelijk. „De meeste mensen blijven doorgaans maximaal drie dagen op een plek, wij soms wel zes weken. Genieten en qualitytime beleven met het gezin was onze nummer één prioriteit.”

Uiteindelijk start het gezin in Argentinië, om zo door te reizen naar Mexico. Daarna gaan ze terug naar Europa om een stop te maken in Lissabon. Vervolgens vertrekken ze naar de Canadese stad Montreal, om daarna naar Azië te gaan. „We zijn via Japan naar Bali gegaan, om onze reis te eindigen in Thailand.”

Mooie herinneringen

Adriana blikt met een goed gevoel terug op de wereldreis. „We hebben prachtige herinneringen gemaakt. Zelf was ik het minst onder de indruk van Mexico. Ik had constant het gevoel dat we opgelicht zouden worden.

Totdat we op het laatste moment besloten om naar Isla Holbox te gaan, een eiland voor de kust van Mexico. Dat was de beste keuze ooit. Heel anders dan de rest van Mexico, er hing een relaxte sfeer.” Canada heeft ook een plekje in het hart van Adriana gekregen. „Ons verblijf was daar prachtig, zo midden in de natuur.”

Nachtmerries voor de reis

Adriana vindt het geweldig om met kinderen te reizen en ziet wat het doet met de ontwikkeling van haar oudste dochter. „Ik denk dat kinderen heel veel leren van reizen en op avontuur gaan. Voordat we weggingen had Elena last van driftbuien en nachtmerries. Tijdens de reis stopte dit meteen.

Ze was ook best verlegen, maar ze is de afgelopen maanden uit haar schulp gekropen. Elena speelde met alle kinderen en aan het eind van de reis deed ze een eigen bestelling in het Engels. Haar zelfvertrouwen is enorm gegroeid en we zijn uit onze comfortzone gegaan.”

Eigen spullen

Mitchell is afgestudeerd als diëtist en werkt voor zichzelf als leefstijlcoach. „Hij werkte al online als gevolg van de pandemie. Daardoor was het makkelijk om dat ook onderweg te doen. We gebruikten zijn inkomen als leefgeld. Ik ben tijdens de reis veel bij de kinderen geweest.”

Het gezin vindt het fijn om weer in Nederland te zijn. „Het is heerlijk om weer in mijn eigen huis te zijn. Mijn eigen spullen en eigen bed. Daar keek ik echt naar uit!

Geen vaste planning

Het gezin zoekt nu weer naar hun eigen ritme in Nederland. „Ik werkte vóór de reis als manager bij de zwemschool van mijn moeder. Ik wilde al een langere tijd voor mezelf beginnen en nam vlak voor de reis afscheid. Inmiddels heb ik de stap gezet en daar ben ik ontzettend blij mee.”

Adriana heeft een eigen merk in parasols en werkt in de affiliate marketing. Ze maakt e-books over de bestemmingen. „Het is onwijs leuk om te doen, maar ik ben nog niet zo lang bezig. Dat betekent dat Mitchell voor het hoofdinkomen zorgt.”

Het stel heeft geen vaste planning als het gaat om het huishouden. „Ik werk minder, dus dat betekent dat ik vaker met de kinderen ben. Mitchell kookt net iets meer en bestelt de boodschappen. Verder zijn we nog op zoek naar een schoonmaakster die ons kan helpen. Omdat we nu alle twee een eigen bedrijf hebben, zijn onze werkuren wel goed vastgelegd. We hebben enorm veel mazzel met de oma’s, want mijn schoonmoeder heeft een vaste oppasdag, en mijn moeder woont in de buurt, dus zij is ook flexibel.”

Potjes

Het stel heeft een gezamenlijke rekening. „We hebben allebei een zakelijke rekening voor het bedrijf, maar we maken wel alles over naar een gezamenlijke rekening. Daarnaast zijn we dol op potjes. Zo hebben we een speciaal potje voor cadeaus, want we sparen het hele jaar voor kerstcadeaus. Dat scheelt in de dure decembermaand. Er is ook een potje voor als er onverwachts iets kapot gaat, en we hebben ook een potje voor aandelen. Zo hebben we overzicht.”

Tip

Adriana heeft nog een goede tip voor iedereen die ook op reis wil. „Kijk naar de mogelijkheden en laat je niet beperken. Er is heel veel mogelijk, ook als je met kinderen reist. Ik vond het doodeng om alles achter te laten in Nederland, maar we hebben geen moment spijt gehad. Denk in oplossingen en ga het avontuur aan.”

