Annemieke had een prenatale depressie: Ik hoopte dat er iets mis was met de baby

De zwangerschap is voor veel vrouwen de gelukkigste periode in hun leven. Toch is voor sommigen de roze wolk ver te zoeken. Ongeveer 10% van de vrouwen heeft last van een prenatale depressie. Zo ook Annemieke Roelofsen (25), inmiddels de trotse moeder van zoontje Resa (8 maanden). „Als ik hem ’s nachts voelde schoppen, kon ik alleen maar denken: ’Haal het er alsjeblieft uit’.”