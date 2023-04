Spender

Amber Fernandes (36) heeft een relatie met Alexander en is moeder van een puberzoon (15) en babydochter (1). Ze is tekstschrijver en laat graag haar geld rollen.

„Ik heb echt nog nooit gespaard. Dat kreeg ik van huis uit wel mee, maar ik vond het gewoon niet nodig. Net na mijn afstuderen gaf ik mijn geld voornamelijk uit aan uit eten gaan, vakantie, sieraden, make-up en kleding. Ik kwam regelmatig tekort aan het einde van de maand.

Tegenwoordig verdien ik heel goed en vind ik het heerlijk om geld uit te geven aan en voor anderen. Zo maken wij bijvoorbeeld met enige regelmaat boodschappenpakketten voor mensen die het niet breed hebben. Ik ben gul met cadeaus en zal nooit ergens op visite binnenkomen met lege handen. Onverwacht mee-eten kan hier altijd; ik koop standaard te veel. Delen geeft mij voldoening.

Alexander is heel anders. Hij is wel zuinig, we hebben best vaak discussies over geld. Dan wil ik weer eens uit eten en zegt hij dat je daar ook een week voor thuis kunt eten, bijvoorbeeld. Maar je betaalt toch ook voor de ervaring? Ook naar mijn kinderen toe ben ik gul. Een paar jaar geleden wilde Jesse heel graag een Nintendo Switch, die heb ik voor hem gekocht. Nee, hij was toen niet jarig…

Zelf heb ik onlangs nog een schilderij voor € 1.800,- gekocht; ik hou van kunst. Door die uitgave kom ik niet in de problemen. Ik hoef gelukkig niet te kiezen of ik de huur betaal of mezelf iets cadeau doe. Ik geniet veel meer van iets wat aan de muur hangt, dan dat ik het bedrag op mijn bankrekening heb staan. Het enige waar ik wél voor spaar is mijn pensioen trouwens, dat bouw ik anders als zzp’er niet op.”

Spaarzaam

Muriël Kneepkens (41) is getrouwd, runt tweedehands kledingwinkel Vindit Vintage in Amsterdam en webwinkel VintageHatter.com. Ze leeft spaarzaam.

„Klanten vragen zich weleens hardop af of ze iets nodig hebben. Als je iets wil kopen, kun je jezelf drie vragen stellen, zeg ik altijd. Wil ik het echt? Kan ik mijn boodschappen nog betalen als ik dit koop? En als ik het niet meer gebruik, kan ik het dan weer verkopen? Bij drie keer ’ja’ zit je goed. Ik koop zelf het liefst tweedehands.

Een buffer is heel belangrijk voor me. Toen Menno en ik 18 jaar geleden begonnen met onze winkel, zegde de huurbaas na twee jaar plotseling het contract op. We hadden enorm geïnvesteerd en stonden ineens op straat. Het heeft ons zoveel geld gekost, dat ik in de jaren daarna moeite had met geld uitgeven. Er moest eerst weer € 20.000,- op mijn spaarrekening staan, want er kon altijd iets onverwachts gebeuren, zo wist ik.

Dat gebeurde een paar jaar geleden opnieuw op een manier waar ik nooit rekening mee had gehouden. Door corona kwam er niets meer binnen; ik herinner me een week waarin wij wel open mochten zijn en ik 40 uur in de winkel stond. Ik verdiende die hele week in totaal € 2,50. De reden om te kopen was weg, er kwam niemand meer, want we konden niet meer uit.

Gierig ben ik niet en heel zuinig ook niet, hoewel ik wel mijn boodschappen in een goedkope supermarkt doe. Ik ben vooral spaarzaam, dus. Zolang mijn buffer op orde is, heb ik rust. Als kind zat het er ook al in, trouwens. Ik had mijn paasei opgespaard tot Sinterklaas, maar toen ik ’m open maakte bleek-ie helemaal wit uitgeslagen te zijn. Tegenwoordig spaar ik liever iets wat langer meegaat!”

