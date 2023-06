Praat mee: Moeten iPads in restaurants verboden worden?

Hummels zegt ‘de strijd’ te hebben verloren. ’Ze zijn in elk restaurant, overal.’ En ze ergert zich niet alleen aan de kinderen met iPads. ’Ook als ouders dat geluid gaan overstemmen,’ schrijft ze verder op Twitter. ’Ik snap dat kinderen niet altijd stil zijn, maar dit is geen kinderlawaai (dat ondanks irritant vaak ook lief is), maar ‘grotemensenlawaai’.’

Schreeuwende peuter

Onder haar Tweet reageren mensen uiteenlopend. ’Wat is er mis met kleurpotloden en papier of een kleurboek?!’, vraagt Laura zich bijvoorbeeld af. Daaronder moedigt Matthijs Hummels aan om er wat van te zeggen: ’Kinderen zijn geen excuus voor overlast!’

Daaronder schrijft Priscilla: ’Zo dacht ik er vroeger ook over, maar soms wil ik gewoon even rustig kunnen eten en geen schreeuwende peuter naast me. En geluid staat quasi uit, kind heeft genoeg aan de beelden.’ Hummels reageert: ’Quasi uit, of uit? Want van tien tafels om me heen met heel zacht geluid word ik ook horendol…’

Grenzen

Deze discussie is al langer gaande op sociale media en houdt ook de horeca bezig. In 2018 namen al steeds meer koffiezaken een ’schermverbod’ op in hun beleid. Tegelijkertijd zijn ook de kindvrije restaurants in opkomst.

Hospitality-expert Wouter Verkerk vindt dat het afgelopen moet zijn met kinderen die de horeca ‘terroriseren’. ’De Nederlandse horeca wordt al jaren geteisterd door jonge gasten die eigenlijk pas over een jaar of vijftien op bezoek zouden moeten komen,’ schrijft hij op zijn website.

’Daar is ook veel voor te zeggen; de meeste horeca is met alcohol, warme gerechten, hete dranken en in stevig tempo rondlopende medewerkers helemaal geen geschikte plek voor kinderen die willen spelen. En al helemaal geen geschikte plek om veel en hard geluid te maken, want de meeste gasten zónder kinderen komen voor hun rust of in ieder geval voor de mogelijkheid om in alle rust een fijn gesprek te voeren.’

’Nu we dan toch in een tijd leven waarin iedereen zijn grenzen aangeeft, is het misschien ook eens tijd om hardop te zeggen wat we vinden van kinderen die horecabedrijven terroriseren.’

