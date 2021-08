Stella Bergsma: ’Ik hoor op mijn 50e niet meer trots op mijn lichaam te zijn’

Tekst gaat verder onder tweet.

Blootfoto’s

Tussen al het gehaat, gescheld en gedreig op sociale media door zijn ze kennelijk het meest aanstootgevende wat je kunt aantreffen. Volgens Jaap dan, die mijn foto ‘smakeloos’ noemde, ‘niet normaal’ en intens hoopte dat ik geen kinderen had. Die connectie met koters vind ik altijd vrij koddig, omdat ik zeker weet dat baby’s en borsten geen vreemden zijn, dus ik reageerde op hem en er ontspon zich een felle discussie. Al gauw gingen anderen zich ermee bemoeien en ging het over mijn blootfoto’s, die ik niet heb. Hoe zielig ik was dat ik die postte, wat ik niet doe. Hoe aandachtsvragerig en ranzig het is als een vrouw van mijn leeftijd foto’s van haar lichaam post. En daar komt dan eindelijk de Jaap uit de mouw! Onder het mom van fatsoen en goede smaak wordt mij eigenlijk iets heel anders duidelijk gemaakt. Ik hoor op mijn 50e niet meer trots op mijn lichaam te zijn, ik moet het niet willen tonen maar juist opbergen.

Tekst gaat verder onder Instagram-post.

‘Als een jonge, strakke vrouw haar blote tieten laat zien is het tot daar aan toe,’ reageerde Frans, die op zijn account overigens alleen maar porno had staan, ‘dit is gewoon zielig’. Waarbij ik niet goed weet wat hij met ‘dit’ bedoelde. Want nogmaals: ik post nooit naaktfoto’s. Ik plaats in mijn optiek artistieke foto’s van mijn lichaam als ik in een bijzonder bilskrachtige bui ben. Altijd keurig met tepelburka’s of zoals twee weken geleden in ondergoed. Die foto was inmiddels ook aan de bh-bandjes de discussie ingesleept door een twitteraar die zich Rcitaat noemde. ‘Haar heupen zijn vierkant als Spongbob, ze heeft vetophopingen onder haar borsten en een puddingbuik die ze ook nog inhoudt,’ schreef dit dappere anoniempje. Om nog maar over haar molenpaardbenen te zwijgen.’ Als argumentatie in een discussie over fatsoen stelde het weinig voor maar als belediging trof het zeker doel. (Ik ben al dagen op zoek naar de vetophopingen onder mijn borsten.) En zo was het natuurlijk ook bedoeld, een manier om me te kwetsen en zo te zorgen dat ik me weer braaf zou gaan verschuilen in het hoekje waar oudere, imperfecte dames hun leven in schaamte horen te slijten. Maar dat ben ik helemaal niet van plan!

Echte memmen

Ik vind naakt niet abnormaal, onder onze kleren zijn we het allemaal. Een ander een slecht gevoel over haar lichaam geven vind ik duizend keer ranziger dan een lichaam ooit zal kunnen zijn. Mijn lijf is gewoon. Ikzelf vind het mooi, maar smaken verschillen uiteraard. Ik ben een echte vrouw met echte memmen en in een Insta-wereld vol filters, PhotoShop en buitenkant vind ik het goed dat we nog echtheid zien. Echte mensen, authentieke emoties, ware levens. Het is in onze opgespoten online-omgeving belangrijk dat we nog waarachtigheid delen met elkaar. Jonge mensen hebben steeds later seks, omdat ze alleen maar porno zien en zich geen raad weten met de realiteit.

Ook volwassenen raken vaker vervreemd van zichzelf en hun lichamelijke, soms beestachtige natuur, waardoor ze zich minder vrij voelen. Onze oneffenheden maken ons zo verlegen dat we ons niet meer bloot durven geven. En daarom doe ik het juist wel! Ik hoop daarmee anderen te inspireren. En al doen de comments me soms pijn, geen Frans, Hans of treiterende twittertrol gaat me uiteindelijk tegenhouden. Ik ben trots op mezelf en op mijn mooie lichaam. Dat van mij is en van mij alleen. Geen Jaap die mij vertelt wat ik met mijn jopen moet doen.