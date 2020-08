Daghoroscoop 14 augustus

VANDAAG JARIG

Iets wat de afgelopen jaren in uw kraam te pas kwam kan niet langer praktisch zijn en zult u moeten vervangen door een nieuwe discipline. Is dit nu niet aan de hand dan zal het later dit jaar gebeuren. In uw sociale en liefdeleven zal de nadruk liggen op uw maatschappelijke bijdragen.

RAM

Er kan een zware werklast voor u klaarliggen; zorg dat u uitgerust bent voor u ermee begint. Plezier hebben met mensen van uw bedrijf of klanten is een belangrijk onderdeel van zaken doen. Ga samen iets eten voor u aan de slag gaat.

STIER

Geniet van sportieve activiteiten, ook al weet u dat u slechts doorsnee presteert. Er kan een discipline zijn die u nog niet hebt onderzocht. Toon, zonder dat u overdrijft, dat u in uzelf gelooft. Dat beïnvloedt de wijze waarop anderen u zien.

TWEELINGEN

U wordt de komende periode aangemoedigd u op een nobel doel te richten en te evalueren wat u tot nu toe hebt bereikt. Het zal aangenaam zijn om er op uit te gaan en mensen te ontmoeten. Een positieve houding is besmettelijk.

KREEFT

U mag rekenen op een gunstige dag. Optimisme en een toenemend vertrouwen in eigen kunnen zal u motiveren uzelf, uw opvattingen of producten aan te bieden. Import en export zouden goede resultaten moeten opleveren.

LEEUW

U zult goed presteren in taken die verbale vaardigheid vereisen en flair. Houd in uw geest vast aan hetgeen praktisch is. Misschien neemt u er een tweede baan bij om extra inkomen te genereren. Blijf wel uzelf en behoud uw vrijheid.

MAAGD

Verspil niet te veel tijd met surfen op het internet, het schrijven en beantwoorden van mails en aan telefoongesprekken. Door efficiënt te zijn kunt u uw werklast verlichten. Vertrouw ook taken aan anderen toe en zet uw mobiel uit.

WEEGSCHAAL

Maak een eind aan spanningen door er op uit te gaan met een stel vrienden of vriendinnen. Tijdens een bijeenkomst kunt u kennismaken met tenminste één bijzonder iemand, die een belangrijke rol in uw leven kan gaan spelen.

SCHORPIOEN

Een luchtige manier van doen zorgt ervoor dat u zich geliefd maakt bij een ieder die uw pad kruist. U zult veel klussen met een minimum aan inspanning kunnen verrichten en kunt daarnaast ook nog een stagiaire begeleiden.

BOOGSCHUTTER

Er zijn extra handen beschikbaar als de nood aan de man is. Iemand met invloed kan zijn opwachting maken en u helpen met het doorgeven van informatie op het juiste tijdstip. Wees niet te trots om hulp te vragen.

STEENBOK

Timing is altijd belangrijk, maar vandaag vooral. Misschien moet u wat u op papier hebt gezet herschrijven of corrigeren voor u het verzendt. Als u hard hebt gewerkt kunt u aan vakantie toe zijn; maak plannen en zoek de zon op.

WATERMAN

Het is van groot belang om nu de juiste papieren in te vullen en uw archief bij te houden zodat u kunt deelnemen aan onderhandelingen. Wees bereid een team te vormen met iemand die er andere opvattingen op na houdt.

VISSEN

Het kan een plezierige dag worden als u het gevoel hebt de regie te hebben over uw eigen lot. Doe dagelijks werk zonder veel omhaal en doe wat gedaan moet worden efficiënt. Bedenk een manier om een project op gang te brengen.