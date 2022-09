’Een bonus voor full-time werken, klinkt me als muziek in de oren’

Muziek in de oren

„Een voltijdsbonus, het klinkt me als muziek in de oren. Of beter; een meer-uren-werken-bonus. Het zou niet alleen een einde kunnen maken aan het chronische personeelstekort dat we zo ongeveer overal hebben, het zou er ook nog eens voor kunnen zorgen dat meer vrouwen financieel onafhankelijk zijn. En, nog een pluspunt, met dat extra geld kun je de hogere lasten van het leven ophoesten.

Kleine deeltijdbaan

Hoewel Het College voor de Rechten van de Mens vorig jaar al stelde dat een voltijdsbonus discriminerend is voor vrouwen die deeltijd werken, wil de Kamer er nu toch naar kijken. Te veel Nederlanders hebben namelijk een heel kleine deeltijdbaan. En nee, die hebben ze niet alleen omdat ze net moeder zijn. Die hebben ze ook omdat ze niet leven om te werken, als ze nog maar net van school komen. Of ze parttimen vrolijk verder als de kinderen al lang en breed hun eigen brood kunnen smeren of zelfs het huis uit zijn.

Zuidas

’Ik wil mijn eigen kinderen opvoeden. Kinderen zijn leuker dan werken’, reageerde vanmorgen nog iemand onder een discussie op Twitter. En dan was daar ook nog een vrouw die de oplossing voor het personeelstekort in een andere hoek dan een voltijdsbonus zocht; maak een einde aan de 24-uurs economie en school overbodige mannelijke managers om tot werk in de zorg en het onderwijs: ’De meest overbodige banen zitten op de Zuidas. Laat hen de billen van Ome Cor maar gaan wassen. Waarom moeten vrouwen dat doen?’

Kampioen Parttimen

Soms weet je niet eens waar je moet beginnen met reageren op de totale gekte. Feit is, en ik benoem het misschien tot vervelens toe, dat Nederland „Kampioen Parttimen” is. Feit is ook dat als een deel van die parttimers een paar uur meer gaan werken, de personeelstekorten worden opgelost. Dat is alleen in veel gevallen verre van aantrekkelijk, financieel dan. Je gaat er netto zo weinig op vooruit, dat ik me kan voorstellen dat je dan liever met thee en koekjes de kinderen op wacht als ze uit school komen.

Ziek

Als dat extra werken nou eens wél financieel aantrekkelijk wordt gemaakt. Bijvoorbeeld met een voltijdsbonus. Of, om discriminatie te voorkomen, met een extra-uren-werken-bonus. Wat zou daar dan in godsnaam op tegen kunnen zijn? Iemand wierp ook op dat door ziekte niet fulltime gewerkt kón worden en dat deze regeling dus feitelijk een straf is. Oké, maar dan omwille van mensen die niet fulltime kunnen werken maar iedere stimulans het wel te doen uit de weg gaan? Dat slaat toch nergens op?

Zetje

Niemand dwingt je. Als jij niet wil „leven om te werken” (dit blijft een bijzondere gedachte over fulltime werkenden overigens…), maar helemaal content bent met je parttimebaan: prima. Voor jou verandert er dan dus helemaal niets. Maar voor wie al een tijdje overweegt, nu de kinderen allemaal naar de middelbare school zijn bijvoorbeeld, een dag extra te gaan werken, kan dit net het zetje zijn het wel te doen.

Allemaal profiteren

Van die extra uren profiteren we allemaal. Het verkort de wachtlijsten in de zorg. Het maakt dat scholen de deuren niet een dag in de week noodgedwongen moeten sluiten, omdat er met geen mogelijkheid personeel te vinden is. Het maakt dat er weer lucht komt in de kinderopvang – kunnen we dat ook wat eenvoudiger gratis maken. Zo, en dan is het nu weer wachten op de reacties dat werken in de zorg en in het onderwijs veel te zwaar is voor fulltime werk. Dát schijnt namelijk alleen in Nederland zo te zijn.”