Daghoroscoop 26 juni - Je erotische behoefte is groter dan anders, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Er kunnen momenten zijn dat je minder goed in je vel zit, maar dat is niet de trend voor de komende maanden. Zodra de dip voorbij is, voel je je weer prima. Geef wel aandacht aan je kwetsbare lichaamsdelen: de maag en de borsten. Het volgen van een dieet is goed, maar wel onder begeleiding.

ZONDAG JARIG

De noodzaak een dieet te volgen is zelden dezelfde, die verandert door omstandigheden zoals werkdruk of bijvoorbeeld door het soort werk dat je doet. Pas je dieet dus aan de oorzaak aan. Maar net zo belangrijk is dat je bewust en rustig eet en niet op willekeurige tijdstippen iets naar binnen werkt.

RAM

Geef de kosmos maar de schuld als je chagrijnig bent. Je levendige fantasie kan dit weekend voor verwarring zorgen. Let op je woorden en vooral op de manier waarop je iets zegt. Sarcasme kan slecht vallen bij huisgenoten.

STIER

Er staan wat gebeurtenissen op stapel die eerder formeel zullen zijn dan doorsnee, zodat je het goede pak weer eens uit de kast kunt halen. Zorg ervoor op tijd te zijn, ook als je er liever onderuit zou willen. Verknoei het niet voor je partner.

TWEELINGEN

Er kan sprake zijn van een vliegreis of lange autorit. Misschien betreft het familiebezoek of een dierbare vriend die je lang niet hebt gezien. Als zijn of haar gezicht inmiddels is veranderd, kan dat een schok teweeg brengen.

KREEFT

Bemoeienis met vastgoed kan voorrang vragen. Laat de waarde van je huidige woning schatten en trek daarvoor een beroepskracht aan. Misschien kun je het als onderpand gebruiken voor een zakelijke investering.

LEEUW

Onder het huidige kosmische licht kunnen je relaties aan een zuiver onderzoek worden onderworpen. Een goed partnerschap of huwelijk wordt daar alleen maar beter van. Doe het onderzoek wel diepgaand en niet uit de losse pols.

MAAGD

Invloedrijke lieden in je gemeenschap kunnen voor belangrijke contacten zorgen. Het gaat er nu eenmaal niet om wie je bent of wat je weet, maar wie je kent en wie zij kennen. Een niet gepland gesprek kan uitmonden in een sollicitatie.

WEEGSCHAAL

Het is maar goed dat het weekend is, want je bent er helemaal aan toe. Je kunt merken dat je erotische behoefte groter is dan anders. Kinderen kunnen plannen stagneren doordat ze meer aandacht opeisen dan gebruikelijk.

SCHORPIOEN

Het kan moeite kosten een goed evenwicht te vinden tussen huis en werk. Zoek een andere baan als je werkgever ongevoelig is voor je argument om ook een verantwoordelijk ouder te willen zijn.

BOOGSCHUTTER

De kosmos kan voor een onwelkome mate van stress zorgen. Je kennis kan worden getest en, als deze tekort schiet, val je danig door de mand. Harde opponenten zullen meedogenloos reageren.

STEENBOK

Blijf uit de buurt van opgewonden lieden; de kosmos veroorzaakt extra emoties en gevoeligheden. Opgeblazen ego’s kunnen voor een onaangename sfeer zorgen, waarmee je heel voorzichtig moet omgaan.

WATERMAN

Let op alles wat je doet. Net als de mensen om je heen, kun jij ook prikkelbaar zijn. Een persoonlijk project is bijna klaar of een relatieprobleem wordt opgelost, al zal er nog een paar dagen sprake zijn van spanning.

VISSEN

Frustrerende gebeurtenissen en angstgevoelens bedreigen je. Een onopgelost conflict met een collega kan in de openbaarheid terechtkomen. Hoewel onaangenaam, kan het ook tot een bevredigende oplossing leiden.

