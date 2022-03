Moet je cosmetische chirurgie toestaan bij jouw minderjarige kind?

Topmodel Bella Hadid vertelt in een interview met Vogue dat zij op haar 14e een neuscorrectie onderging met goedkeuring van haar moeder, Yolanda Hadid. Ook vertelt ze over haar onzekerheid en dat ze zich in haar jeugd als ‘de lelijkere zus’ voelde tegenover haar oudere zus en collega topmodel Gigi Hadid. Fans reageren geschokt op het nieuws meldt De Telegraaf.

Bekijk ook: Fans Bella Hadid overdonderd en verdrietig over neuscorrectie op haar 14e

Cosmetische behandeling

In Nederland moet je 18 jaar zijn om een cosmetische behandeling zonder medische noodzaak te ondergaan. Volgens De Rijksoverheid is er wel een uitzondering. Als er wel een medische noodzaak is en het kind is minderjarig, dan kunnen artsen mensen jonger dan 18 jaar wel behandelen. Een medische oorzaak kan zijn dat iemand psychisch lijdt door een uiterlijk probleem en een grote wens heeft om dit te laten corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld een borstverkleining zijn, een flapoorcorrectie of een behandeling van overbeharing.

Flaporen

Volgens het Utrechts Medisch Centrum komt bij een op de twintig kinderen afstaande oren voor, ook wel flaporen genoemd. Afstaande oren leveren geen fysieke klachten op, toch kan het verholpen worden met een spalk of operatie. Als het kind 5 of 6 jaar oud is wordt er soms gekozen voor een operatie. De oren zijn dan voldoende ontwikkeld.

Jongeren

Onder de jeugd zijn botox en fillers populair. Eerder berichtte De Telegraaf al dat steeds meer jongeren van 18 tot 25 jaar zich botox en fillers laat toedienen. Een team van cosmetische specialisten van het Erasmus MC in Rotterdam deed onderzoek en zag een duidelijke stijging onder jongeren in 2017.

Reacties

Lorena vindt dat Yolanda zich moet schamen voor het aanmoedigen van een neuscorrectie bij Bella. En zegt dat Bella voor de correctie nog mooier was en dat Bella haar roots moet omarmen. (Bella’s vader is Jordaans-Amerikaanse, red.)

Faracula vraagt zich af waarom iedereen Yolanda verantwoordelijk houdt en niet ook de vader van Bella.

Kris vindt het verdrietig dat een 14-jarige een neuscorrectie ondergaat.

Praat mee

Wat vind jij? Moet je cosmetische chirurgie toestaan bij jouw minderjarige kind? Of moet je wachten tot jouw kind 18 is en zelf de keuze laten maken? En mag er een uitzondering gemaakt worden als het kind er psychisch door lijdt? Praat mee via onze Facebookpagina!