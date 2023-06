Praat mee: Moeten kindervaccinaties verplicht worden?

Voor het tweede jaar op rij ziet het RIVM de vaccinatiegraad onder kinderen dalen. Het gaat hierbij onder andere om vaccinaties die bescherming moeten bieden tegen kinderziektes als de bof, mazelen, rodehond (BMR), difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP) en pneumokokkenziekte.

Waar de vaccinatiegraad voorheen altijd ruim boven de 90 procent lag, laten cijfers zien dat het vaccinatiepercentage onder kinderen die in 2020 zijn geboren tussen de 87,3 en 90 procent ligt.

Zorgen

Niet alleen het RIVM, maar ook staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen maakt zich zorgen over de waargenomen afname. Hij wijst erop dat bepaalde ziektes hierdoor na verloop van tijd weer kunnen oprukken.

„Zover is het nog niet”, zegt hij in gesprek met De Telegraaf. „Maar we moeten er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat het zover komt.” Het RIVM doet daarom onderzoek naar hoe mensen het best geïnformeerd kunnen worden en hoe vaccinaties zo toegankelijk mogelijk blijven.

Celstraf

Hoewel kindervaccinaties in Nederland niet verplicht zijn, is dat in sommige andere landen al wel het geval. Zo is het in België verplicht om kinderen in te enten tegen poliomyelitis; een virus dat tot ernstige en blijvende kinderverlamming kan leiden. Eerder dit jaar kreeg een Belgisch koppel zelfs een celstraf van ieder een maand, omdat deze ouders hun kind hier niet tegen hadden ingeënt.

„Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen het risico om polio te krijgen, ongeacht hun land van herkomst,” klonk het oordeel van de rechter. „Door hun kind de inenting te onthouden, brengen zij de gezondheid ervan nodeloos in gevaar.”

Ook in Italië gelden strenge regels omtrent kindervaccinaties. Na een landelijke mazelenepidemie in 2017 nam het Italiaanse parlement een wet aan die het ouders verplicht om hun kinderen tot 16 jaar te vaccineren. Doen ze dat niet, dan mogen hun kinderen niet meer naar school of naar de kinderopvang.

Wantrouwen

Mogelijk heeft de dalende vaccinatiegraad te maken met de coronapandemie, stelt het RIVM. In deze tijd groeide het wantrouwen onder de bevolking tegen vaccins en de overheid. Van Ooijen kan zich in deze verklaring vinden en wijst op de „desinformatie” die gedurende de pandemie rondcirculeerde.

Een groeiende groep ouders zou hierdoor twijfels hebben over vaccinaties. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of eventuele bijwerkingen niet gevaarlijk zijn en trekken de noodzaak van vaccinaties in twijfel.

Er zijn echter ook kinderen die om medische redenen geen vaccinaties krijgen. Zo stelt Het Rijksvaccinatieprogramma op haar website dat kinderen met een slecht functionerende afweer door ziekte of medicatie geen BMR-vaccin mogen krijgen. „Zij kunnen daar wel ziek van worden, omdat hun lichaam het virus van het vaccin minder goed kan opruimen. Deze kinderen zijn altijd onder behandeling van een kinderarts die daar verder over kan informeren,” luidt de waarschuwing.

