Elize: ’Dit was een van de meest trotse momenten van mijn carrière’

Wat heb jij met de Oranje Leeuwinnen?

„Allereerst vind ik ze al jaren supercool. Het zijn de powervrouwen van Nederland: ze hebben vrouwenvoetbal op de kaart gezet en geschiedenis geschreven. We kijken thuis naar al hun wedstrijden en inmiddels weet ik dat het ook heel leuke meiden zijn.”

Hoe komt jouw liedje bij hen terecht?

„Het nummer gaat over winnen, ergens voor vechten, sterk in je schoenen staan. Dat vond ik bij hun mentaliteit passen, dus heb ik de KNVB benaderd. We hebben zelfs een speciale versie van de clip gemaakt waar de dames zelf aan meewerkten. Dat was een van de meest trotse momenten van mijn carrière.”

Hoe schat je hun kansen in op de Spelen?

„Ik denk dat ze iedereen kunnen hebben. In 2018 werden ze nog tweede op het WK, dus dit kunnen ze aan. Natuurlijk moet je je tegenstander nooit onderschatten, maar op dit moment doen ze het zelfs beter dan de mannen.”

Je woont samen met ex-profvoetballer Hedwiges Maduro, wat doet dat voor jouw voetbalskills?

„Niet zo veel hoor, haha. Ik kijk wel vaker naar voetbal, want Hedwiges kijkt álles, ook voor zijn werk. Ik hou van sport kijken, vooral de Spelen. En dan in het bijzonder de sporten waar Nederland in uitblinkt, zoals voetbal, atletiek, zwemmen en turnen. Het wordt waanzinnig mooi.”

