’Bachelor Thomas blijft dicht bij zijn eigen gevoel; hij kleurt graag buiten de lijntjes’

En toen waren er nog maar acht. Elf meiden zijn inmiddels door Thomas op het vliegtuig naar huis gezet. Van de overgebleven vrouwen is het nog steeds de vraag wie straks als winnaar uit de bus komt en met de hoofdprijs (The Bachelor!) naar huis gaat. Toch blijft het vreemd om het vinden van een relatie als wedstrijd te zien.

Lotushouding

Vandaag de beurt aan Yael, Inge en Ascha. Zij mogen zich tijdens een potje ’koppel yoga’ van hun lenigste kant laten zien. Thomas checkt ondertussen of er tijdens de downward facing dog sprake is van aantrekkingskracht. Nou mij niet bellen. Het lijkt me doodongemakkelijk! Ik zou voor het eerst spontaan in de stress schieten tijdens een lesje yoga. Ik doe trouwens net of ik die awkward grap van Thomas die ’een blessure’ aan zijn hart heeft, niet heb gehoord. Over ongemakkelijkheid gesproken.

Tot zo ver de zenheid. Yael is helaas voor de test gezakt en niet door naar de volgende ronde. Thomas voelde in lotushouding geen fysieke aantrekkingskracht. In plaats van op haar sneakers hard wegrennen, zag Yael het stiekem wel aankomen en vertrekt ze met opgeheven hoofd uit Mexico. Vervolgens wordt Ascha op het matje geroepen, maar dan niet het yogamatje. Aan de klotsende oksels van Thomas te zien dacht ik even dat óók zij een ticket naar huis zou krijgen. Maar Ascha krijgt een droomdate voorgeschoteld! Net zoals Inge, die zelfs een roos in handen krijgt. Thomas zit duidelijk vol verrassingen. De één een roos, de ander de bons.

Géén kus

Weer even terug naar de ongemakkelijkheid, want het kan blijkbaar altijd erger. De geforceerde gesprekjes tussen de achtergebleven dames rondom de villa worden steeds slechter geacteerd. Met als toppunt de setting waar Anna Noëlle in de tuin op een stoel zit en Maureen komt aanlopen en toevallig op de lege stoel naast haar plaatsneemt. „Ik ben benieuwd hoe de romantische date was”, vraagt ze aan Anna Noëlle, terwijl die meid al sinds de vorige avond terug is.

Anna Noëlle was door Thomas uitgenodigd om samen te gaan koken. En om vervolgens in kaarslicht te onderzoeken of liefde inderdaad door de maag gaat. Ook tussen deze twee is er duidelijk aantrekkingskracht en chemie, maar opvallend genoeg een knuffel en géén kus tijdens het afscheid. En dat in zo’n romantische setting…

Pashokje

Het tempo van het aantal dates is beduidend hoger dan het uitdelen van de rozen. Ineens staat The Bachelor met Indigo en Isabella in een of andere kledingwinkel. De twee modepopjes mogen met hem gaan shoppen. Helaas niet voor zichzelf, maar voor Thomas. Hij hint vervolgens tot drie keer toe of er iemand mee het pashokje in duikt, maar de meiden blijven giechelend op afstand staan en trekken zelf ineens een linnen mannen outfit aan. Ik ben benieuwd wie die slechte grap heeft bedacht. Iets met een bord voor hun hoofd en wederom, precies, ongemakkelijkheid.

Gelukkig is daar ’s avonds het toppunt van ongemakkelijkheid! Ja hoor, de cocktailparty! Ik ga het bijna jammer vinden dat Thomas bij binnenkomst ineens de leiding neemt en met Merel een paar meter verderop apart gaat staan. Maar mijn teleurstelling is gelukkig van korte duur. Want daar gaan we weer: Maureen en Indigo bijten onzeker het spits af. „Thomas en Merel staan wel heel dicht bij elkaar.” „Ze liepen zelfs hand in hand weg”, piept Maureen. Om vervolgens zelf hand in hand met hem weg te lopen.

Miss Nederland

Terwijl Thomas me blijft verrassen – ook ik ben nog steeds niet op hem afgeknapt! – blijft de opbouw van de afleveringen voorspelbaar. Uiteraard na de cocktailparty weer aansluitend een rozenceremonie. Ik was trouwens wel vergeten dat Rick Brandsteder er ook nog is! Die staat ineens de zenuwachtige vrouwen toe te spreken. Zijn rol als presentator wordt steeds minder duidelijk en ik zie hem Thomas nog zelden tips geven. Waarom worden de overgebleven vrouwen eigenlijk niet naar eeuwige vrijgezel Rick gestuurd? Misschien een leuke nieuwe formule voor The Bachelor van volgend jaar.

Maar terug naar dit seizoen. De knapste (en stijlvolste!) Isabelle krijgt géén roos. En die arme meid houdt nog zo van bloemen. Maar voor Thomas is ze helaas niet avontuurlijk genoeg. Dan kun je dus een plaatje zijn (The Bachelor van vorig jaar koos niet te vergeten voor Miss Nederland!), maar Thomas blijft dicht bij zijn eigen gevoel. Hij wil graag buiten de lijntjes kleuren en geef hem eens ongelijk.