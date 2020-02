Ⓒ Gregor Servais

Loes Leeman - bedenker van het televisieprogramma Vermist (1996-2014) - onderhield jarenlang nauw contact met seriemoordenaar Hans van Zon (1942-1998). Ze kroop in zijn brein, ontfutselde bizarre details over de gepleegde moorden en schreef een boek over de man op wie ze als tiener smoorverliefd was.