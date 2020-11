’Zal ik toch stiekem op wintersport gaan?’

Ondanks het feit dat ik het wel zag aankomen, was ik erg teleurgesteld toen Mark Rutte aankondigde dat we in verband met corona tot half januari geen reizen naar het buitenland zouden moeten maken. De afgelopen twee jaar heb ik namelijk de kerstdagen met twee vriendinnen die net als ik single waren in Oostenrijk doorgebracht.

Geboekt

Veel leuker dan bij mijn ouders waar alles met kerst draait om de kinderen van mijn broer en zus. Overdag gingen we lekker skiën en ’s avonds feesten. Het beviel ons de laatste keer zó goed dat we afgelopen januari al voor de komende kerstperiode drie vliegtickets en een hotelkamer hebben geboekt.

Maar goed, nu staat Oostenrijk dus op oranje. Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij en weet dat als ik daar ziek word, ik niks krijg vergoed. Bovendien is bij ons de regel dat als je bewust naar oranje en rode gebieden afreist en je dan ziek wordt, je deze ziektedagen verplicht als onbetaald verlof moet opnemen.

Quarantaine

Maar toen ik dat tegen mijn vriendinnen zei, vonden ze dat belachelijk. Ze zeiden dat het veel gevaarlijker is om thuis, in Rotterdam, te verblijven dan in de bergen. Mijn ene vriendin werkt bij een bakker en mag van haar baas, en mijn andere vriendin is ZZP’-er en kan dus zelf bepalen wat ze doet.

Ze zeiden ook dat ze hun vakantie door Rutte niet zouden laten verpesten. Ik was nogal verbaasd over hun reactie en vroeg: „Gaan jullie dan tien dagen in quarantaine als je weer in Nederland bent?” Maar nee, zolang ze zich goed voelden, waren ze dat niet van plan. Ze noemden me zelfs een ’bangerik’ en een ’watje’.

Uitstellen

„Je werkt toch thuis?”, zei de ene vriendin. „Als je niks op social media zet, weet je baas niet eens dat je in Oostenrijk zit!” En de andere vriendin zei nee, toen ik voorstelde de vakantie uit te stellen. Omdat zij erg toe is aan een weekje weg en geen zin had om vanwege de kans op een ’virus waar bijna niemand echt ziek van wordt’ niet te gaan.

Nu weet ik niet wat ik moet doen. Ik kan mijn vlucht niet annuleren, alleen maar omboeken naar een ander moment. Maar daar heb ik natuurlijk niks aan. Bovendien vinden mijn vriendinnen dat het mijn eigen keuze is om niet mee te gaan en dat ik dus 1/3 deel van de hotelkamer moet betalen.

Uit de running

Maar ik ben doodsbang om ziek te worden als ik stiekem toch naar Oostenrijk ga. Stel nu dat ik door een coronabesmetting in het ziekenhuis beland, of maanden uit de running ben? Dan ga ik failliet als mijn salaris niet wordt doorbetaald. Op dit moment zijn alle skigebieden gesloten. De Oostenrijkse regering hoopt dat die op 4 december weer open gaan.

Ikzelf hoop dat ze dat óf nog even uitstellen zodat mijn vriendinnen ook niet kunnen óf dat Oostenrijk dan voor ons op code geel gaat. Ik wil namelijk niet ziek worden, maar wil evenmin ruzie met mijn vriendinnen. Of ben ik nu echt zo’n ’bangerik’ als zij beweren?