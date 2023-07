Een niet te versmaden bbq-kip!

Ingrediënten

Voor de kip:

1 ui

5 tenen knoflook

200 ml lichte sojasaus

50 ml honing

2 el sambal

3 el kokosolie

2 tl Chinees vijfkruidenpoeder

1 tl gemalen piment

1 el donkerbruine basterdsuiker

1 tl tomatenpuree

1 kg kip (verschillende delen, met bot)

Bekijk ook: Lekkere mixed grill van de barbecue

Voor de koolsla:

1 spitskool

3 limoenen (biologisch)

zout en peper

2 cm gember

2 el kokosolie, gesmolten

2 el kokosyoghurt

1 bosje koriander

Bereidingswijze

Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Doe ze in een grote kom en roer de andere ingrediënten erdoorheen. Zorg ervoor dat alles goed gemengd is voordat je de kip erdoor wentelt. Dek af en laat minimaal 4 uur marineren in de koelkast. Snijd voor de koolsla de spitskool in kwarten en verwijder de harde kern. Snijd de kool in dunne reepjes. Rasp de schil van een van de limoenen en houd apart. Pers alle limoenen boven de kool uit en doe er een flinke snuf zout bij. Wrijf met je vingers het sap en het zout door de kool. Van zuur en zout wordt de kool zacht. Schil en rasp de gember. Roer de kokosolie en de yoghurt door de gember en meng met de kool en de geraspte limoenschil. Proef en breng op smaak met zout en peper. Pluk de blaadjes van de koriander, snijd de steeltjes zo fijn mogelijk en roer ze door de sla. Steek de barbecue aan. Haal de kip uit de marinade en bewaar de marinade. Gril de kip op een heet deel van de barbecue rondom bruin. Verplaats de kip dan naar een iets minder heet deel om door te garen. Keer regelmatig. Bestrijk de kip af en toe met de marinade. Na een minuut of 30 zou de kip gaar moeten zijn, maar controleer voor de zekerheid een dik stuk. Lekker met pindasambal en peperketjap (toko).

Als dit naar meer smaakt...

Dit artikel stond eerder in VROUW Glossy. Nu ligt VROUW Glossy Opgebiecht Special in de winkels. Deze speciale editie van VROUW Glossy staat weer boordevol gênante momenten, sappige ontboezemingen en herkenbare blunders van onze lezeressen. Ook spraken we met gigolo James, die ons alles opbiecht over zijn afspraakjes met vrouwen: ’Voor mannen ben ik een koning, want vrouwen betalen me voor seks’. En fotografeerden we moderne boeren die we het hemd van het lijf vroegen – soms letterlijk. Verder vertellen vijf selfie queens over hun leven online, want waarom posten zij iedere dag foto’s van zichzelf? En natuurlijk ook in deze editie lekker veel badmode, inspirerende reisverhalen en een grote zomerhoroscoop.

Wil je nooit meer een nummer van VROUW Glossy missen neem dan nu een supervoordelig abonnement door hier te klikken.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.