’Vrouwen zijn niet alleen begeerlijk door hun uiterlijk’

Willen we elkaar nog zoenen? ’Bij een normaal leven hoort fysiek contact!’

De straten stromen weer over, de terrassen zitten vol. VROUW ging de straat op in Amersfoort. Want wat vind jij; hoor je bij de groep mensen van wie het allemaal niet meer zo hoeft met dat gezoen? Of kun je niet wachten om elkaar weer in de armen te vliegen?