Jikkenien (57): Dáárom stem ik op... de PVV’

„In 2016 ben ik mishandeld door een Nederlands-Marokkaans meisje. Ik sprak haar erop aan dat ze de verkeerde ingang nam in een volle tram. Ze heeft me aangevallen en mijn gezicht opengekrabd. Omdat het me duidelijk werd dat we in Nederland een probleem hebben met integratie, heb ik toen Geert Wilders een brief gestuurd dat ik op hem zou gaan stemmen. Uiteindelijk is het meisje gestraft, ze moest mij een excuusbrief schrijven en een schadevergoeding betalen.

Asielopvang in de regio

Begrijp me niet verkeerd, ik heb geen problemen met mensen die niet in Nederland zijn geboren en getogen. Mijn ex-partner is geboren moslim en kwam uit Kosovo. Ik heb ook een huishoudelijke hulp uit Eritrea vanuit een thuiszorgorganisatie voor statushouders, en dat gaat heel goed. We hebben een hele vriendschappelijke band opgebouwd en ik help haar veel met bijvoorbeeld gemeentelijke aanvragen.

Maar toch zie ik dat integratie vaak stroef verloopt. Ik ben voor asielopvang, maar het liefst in de eigen regio. Op die manier zijn de cultuurverschillen tussen het gastland en de immigrant minder groot en zal de integratie makkelijker gaan.

Zorg

Ook vind ik het goed dat deze partij meer geld naar de zorg wil en bijvoorbeeld de salarissen wil verhogen en de administratielast wil verlagen. Ik merk ook bij de wijkverpleging van mijn dementerende moeder dat zij ontzettend veel tijd kwijt zijn met de administratie. Dat moet echt minder.

Verder vind ik, net als de PVV, dat de avondklok er zo snel mogelijk af moet. Ik houd me goed aan de coronamaatregelen, maar voor jongeren vind ik het verschrikkelijk. Ik vind het zo sneu voor deze generatie, zij moeten meer vrijheid krijgen.

In 2017 stemde ik ook op de PVV. Dat was de eerste keer, voorheen stemde ik op D66. Maar na mijn mishandeling werd ik uitgenodigd door Geert Wilders voor een gesprek in Den Haag. Ik heb toen een half uur met hem gesproken en hij was oprecht belangstellend. Ik ga daarom op hem stemmen. Ook heb ik er veel respect voor dat hij, ondanks dat hij zijn eigen vrijheid heeft moeten opgeven, blijft strijden voor onze vrijheid.”